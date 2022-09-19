Очередная химатака РФ против россиян

В Новосибирске из-за утечки аммиака на хладокомбинате пострадали восемь человек.

Произошла утечка аммиака, 300 человек эвакуировались, 8 человек обратились за помощью в медицинское учреждение. Предварительно, в легкой степени. Повезло.

В МЧС уточнили, что утечка произошла на втором этаже здания хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, 54.

Утечку обнаружили и ликвидировали сами сотрудники.

Но в принципе, и я давно, но безуспешно пишу об этом, мы все сидим на пороховых бочках, рассованных тут и там из-за широкого применения в народном хозяйстве по сути, боевых отравляющих веществ. В частности, аммиака. Из-за которого периодически гибнут люди - немного, один, два, три за одну аварию. Ну и инвалидность, если отравление было тяжелым, но не смертельным.

Ну а сейчас, в свете проблемы украинского терроризма, проблема становится чрезвычайно острой и трудно решаемой.

Не думаю, что авария в Новосибирске была сознательно устроенной, но как только у СБУ дойдут руки, будем иметь и такие случаи. С куда более тяжелыми последствями.

Потому что всем плевать.



