Так считают эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey).

Аналитики пришли к выводу, что, несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа еще не преодолела зависимость от российского газа и не сможет пройти предстоящую зиму и следующий год «без сохранения поставок газа из РФ или значительного сокращения экономики».

Чтобы обеспечить свои потребности до конца 2022 года, странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7–12 млрд куб. м, «что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей».

В «Яков и партнеры» указали, что в Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали — на 5%.

Собственно, уже сейчас до многих стало доходить, что санкции бьют по экономике Европы гораздо сильней, чем по России. И это не случайность.

Смотрите хоть на курс евро, который впервые ниже доллара с момента введения этой валюты.

Идет планомерное "опускание" Европы, и уже возникает вопрос - запоздалый конфликт на Украине не для того ли и затеян, чтобы устранить из мировой конкуренции Евросоюз?

А.Б.