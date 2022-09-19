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Московский листок

Гутерреш осудил визовые ограничения против россиян на территории Европы

Опубликовано 19.09.2022 в разделе комментариев 0

европа виза
Гутерреш осудил визовые ограничения против россиян на территории Европы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что визовые ограничения против россиян на территории Европы являются «не очень хорошей идеей».

«Отношения между Россией и Евросоюзом ухудшились по многим аспектом с началом СВО России на Украине. Я надеюсь, что по окончании войны все эти ситуации исчезнут», - добавил Гутерреш.

Он добавил, что в свете событий на Украине некоторые россияне пожелали покинуть Россию. Поэтому «не давать им приехать в страны Евросоюза - не очень хорошая идея».

Я бы заметил, что эти ограничения действуют только в Европе, в Азии и даже в Америке с этим как-то спокойней.

Все это опять наводит на мысль о самоопускании ЕС.

Допустим, туристическая отрасль в Финляндии, которая закрывается для российских туристов, вообще держалась только на российском направлении. Или кому нужно ездить в Прибалтику, кроме граждан РФ?

Зато предусмотрительно сняли визовый режим для украинцев буквально накануне большой войны, и теперь в Европу хлынул поток беженцев - 12 миллионов, население целой европейской страны. И это не поток рабов в 18-м веке - на этих людей нужно тратиться, и стоит это недешево... А на фоне спада в экономике, трудоустроить этих людей хоть где-нибудь будет трудновато.

И тут с Гутьеррешем не соглашусь - это была очень хорошая идея! Просто она хорошая не для Европы, а против нее.

А.Б.

 



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