Премьер-министр Чехии Петр Фиала втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy.

Глава чешского правительства отправляет безвозмездно финансовую помощь и вооружения Украине, делая это в ущерб своим гражданам.

Но что в том удивительного?

Чехия всю войну снабжала вермахт вооружением и военной техникой. Потом, в составе соцлагеря, Чехословакия производила вооружение для стран Варшавского договора и поставляла его на внешние рынки. В составе НАТО и ЕС Чехия продолжает тоже самое.

Для чешской военной промышленности поставки на Украину - это великое счастье.

А сами воевать чехи не будут, они всегда сдаются и начинают производить оружие для победителя. Или для того, кто платит.

А.Б.