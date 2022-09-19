Чехия втягивается в конфликт с Россией

Премьер-министр Чехии Петр Фиала втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy.
Глава чешского правительства отправляет безвозмездно финансовую помощь и вооружения Украине, делая это в ущерб своим гражданам.
Но что в том удивительного?
Чехия всю войну снабжала вермахт вооружением и военной техникой. Потом, в составе соцлагеря, Чехословакия производила вооружение для стран Варшавского договора и поставляла его на внешние рынки. В составе НАТО и ЕС Чехия продолжает тоже самое.
Для чешской военной промышленности поставки на Украину - это великое счастье.
А сами воевать чехи не будут, они всегда сдаются и начинают производить оружие для победителя. Или для того, кто платит.
А.Б.
|
|
Кожена написал 19.09.2022 11:46
Бледнолицая, лубимая
Про танки написал 19.09.2022 11:06
Нанего построивейся танки хидлеру,
Это уродино что то вякает
-
Пора уж бонбу применят, хотя кожену жалько