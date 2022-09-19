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Московский листок

Чехия втягивается в конфликт с Россией

Опубликовано 19.09.2022 в разделе комментариев 2

чехия оружие
Чехия втягивается в конфликт с Россией

Премьер-министр Чехии Петр Фиала втягивает страну в конфликт с Россией поставками оружия Киеву, написал обозреватель газеты Parlamentní listy.

Глава чешского правительства отправляет безвозмездно финансовую помощь и вооружения Украине, делая это в ущерб своим гражданам.

Но что в том удивительного?

Чехия всю войну снабжала вермахт вооружением и военной техникой. Потом, в составе соцлагеря, Чехословакия производила вооружение для стран Варшавского договора и поставляла его на внешние рынки. В составе НАТО и ЕС Чехия продолжает тоже самое.

Для чешской военной промышленности поставки на Украину - это великое счастье.

А сами воевать чехи не будут, они всегда сдаются и начинают производить оружие для победителя. Или для того, кто платит.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Кожена написал 19.09.2022 11:46
это наше любимое сопрано,
Бледнолицая, лубимая
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(без названия)
Про танки написал 19.09.2022 11:06
это скотино, полунемецкая, спиздившаяся наше злото,
Нанего построивейся танки хидлеру,
Это уродино что то вякает
-
Пора уж бонбу применят, хотя кожену жалько
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