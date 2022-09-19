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Московский листок

Галкин и Пугачева уже фактически погубили кремлевскую инициативу с иноагентами

Опубликовано 19.09.2022 автором в разделе комментариев 0

пугачева иноагент галкин
Галкин и Пугачева уже фактически погубили кремлевскую инициативу с иноагентами

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

 

Главной новостью вчерашнего дня стал пост Аллы Пугачевой, в котором она обратилась в Министерство Юстиции РФ и попросила зачислить её в ряды иноагентов. Это письмо вынуждены были цитировать и упоминать даже провластные издания и каналы, подчеркивая, однако, что певица сделала это из солидарности со своим мужем Максимом Галкиным, которого вписали в реестр иноагентов в прошлую пятницу. При этом подчиненные Кремлю медиа старательно избегали цитировать вторую половину короткого письма, где Алла Борисовна называет Галкина «неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

 

Государственная пропаганда, пытаясь минимализировать ущерб нанесенный власти этим выступлением, надеется свести дело к семейной солидарности и личной обиде. Однако вряд ли это получится. Надо отдать должное певице: текст краткого послания составлен так, что его можно беспрепятственно цитировать, не рискуя попасть под административное или уголовное преследование. Не употребив ни одного из запрещенных слов или словосочетаний, она сумела четко и доходчиво выразить свою мысль. Причем именно в такой форме, которая получит поддержку у множества наших граждан, весьма далеких от принадлежности к какой-либо оппозиции, либеральной или левой.

 

Первую грубую ошибку власть и пропагандисты совершили, когда начали ликовать и ерничать по поводу возвращения Аллы Борисовны в Россию. Мол она сдалась и чуть ли ни на коленях приползла назад, будет теперь молить прощения у Кремля за несанкционированный отъезд. Но мне уже тогда показалось, что вернулась она с прямо противоположными целями. И это подтверждается.

 

Вторую и ещё большую ошибку чиновники совершили объявив Галкина иноагентом. Понятно, что ненависть к нему копилась давно. Помните, как он одним лишь сатирическим видео, изображавшим Собянина и Путина, обсуждающих план контроля за передвижением москвичей по городу во время ковида, сорвал этот проект, сделав мэрию и Кремль всеобщим посмешищем? Если сейчас хотели отомстить, то получилось неважно. Галкин и Пугачева не просто получили повод нанести ответный удар, но и сделали это в тот самый момент, когда позиции Кремля слабеют на глазах.

 

Титул иноагента, придуманный кремлевскими мудрецами, чтобы изолировать инакомыслящих и принуждать их к отъезду из страны, окончательно становится своего рода «знаком качества» для тех, кому он присвоен. Не удивлюсь, если инициатива Аллы Борисовны, потребовавшей присвоить и ей это звание, спровоцирует настоящий флешмоб: заявление с просьбой вписать их в ряды иноагентов начнут подавать и другие люди. Тем более, что закон и в самом деле специально составлен так, что применить его можно вообще к любому человеку, умеющему читать и писать. Сочиняя эту псевдоюридическую абракадабру, депутаты надеялись получить в свои руки орудие для политического произвола, но вышло наоборот.

 

Власть хочет быть страшной, но оказывается смешной. То, что Галкин и Пугачева уже фактически погубили кремлевскую инициативу с иноагентами, очевидно. Вопрос в том, ограничится ли дело только этим?



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