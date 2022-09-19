Пугачева поставила на место Российскую Федерацию

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- В Лондоне завершилось публичное прощание с Елизаветой II

- Страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд россиян с визами других стран ЕС

- Володин заявил, что Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине. Видимо, РФ уже победила, а мы как всегда прозевали самое главное

- Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем

А теперь подробно.

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Не хотите? Я так и думал...

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