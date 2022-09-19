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Московский листок

Пугачева поставила на место Российскую Федерацию

Опубликовано 19.09.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- В Лондоне завершилось публичное прощание с Елизаветой II

- Страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд россиян с визами других стран ЕС

- Володин заявил, что Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине. Видимо, РФ уже победила, а мы как всегда прозевали самое главное

- Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем

А теперь подробно.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Пугачева поставила на место Российскую Федерацию https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Новосибирске из-за утечки аммиака на хладокомбинате пострадали восемь человек https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Сокращение зависимости Европы от газа из России без массовой остановки производства невозможно https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Гутерреш осудил визовые ограничения против россиян на территории Европы https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Чехия втягивается в конфликт с Россией https://forum-msk.org/material/news/1...



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Пугачева поставила на место Российскую Федерацию
Пугачева поставила на место Российскую Федерацию
19.09.2022
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