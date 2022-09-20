Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Песков не стал комментировать заявление Пугачевой

Опубликовано 20.09.2022 в разделе комментариев 0

пугачева иноагент галкин
Песков не стал комментировать заявление Пугачевой

Пресс-секретарь президента отметил, что Галкин "делал очень плохие заявления" и "нам с ним явно не по пути".

То есть сказал, что комментировать не будет - и сразу прокомментировал.

Следом кинулись и другие:  Пугачева утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат Госдумы Петр Толстой.

***

Так ведь не так уж и плохо, если в музее, а не на свалке истории, что неизбежно грозит нынешним...

И потом столько визгу - значит, не заметить не получается, надо как-то реагировать. Как? Ну так это ж каждому в меру способностей. В основном способностей отпущено по минимуму, так что "шо маемо, то маемо"...

Промолчать ума не хватило.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пугачева поставила на место Российскую Федерацию
Пугачева поставила на место Российскую Федерацию
19.09.2022
Пространство, в котором возможно всё
Пространство, в котором возможно всё
10.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Песков не стал комментировать заявление Пугачевой (0)
Дважды оскароносец топит за Китай (0)
Пугачева поставила на место Российскую Федерацию (1)
Галкин и Пугачева уже фактически погубили кремлевскую инициативу с иноагентами (6)
Чехия втягивается в конфликт с Россией (4)
Гутерреш осудил визовые ограничения против россиян на территории Европы (0)
"Опускание" Европы (1)
Очередная химатака РФ против россиян (0)
О разведке (4)
Пугачева унизила режим (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss