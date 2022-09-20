Песков не стал комментировать заявление Пугачевой

Пресс-секретарь президента отметил, что Галкин "делал очень плохие заявления" и "нам с ним явно не по пути".

То есть сказал, что комментировать не будет - и сразу прокомментировал.

Следом кинулись и другие: Пугачева утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат Госдумы Петр Толстой.

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Так ведь не так уж и плохо, если в музее, а не на свалке истории, что неизбежно грозит нынешним...

И потом столько визгу - значит, не заметить не получается, надо как-то реагировать. Как? Ну так это ж каждому в меру способностей. В основном способностей отпущено по минимуму, так что "шо маемо, то маемо"...

Промолчать ума не хватило.

А.Б.