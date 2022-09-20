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Московский листок

Российские грузовики с товарами из европейских стран активно задерживают в Казахстане

Опубликовано 20.09.2022 в разделе комментариев 0

казахстан транзит
Российские грузовики с товарами из европейских стран активно задерживают в Казахстане

Известно о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Некоторые из них пребывают на стоянках для нарушителей, часть находится на таможенных терминалах, другая — на дороге, сообщил собеседник.

Причем у водителей нет при себе документов, поскольку их изымают. Так, у них нет возможности начать движение.

Это транзитная перевозка товаров из Европы. Их везут на белорусскую границу, затем — в Казахстан.

В Минтрансе указали на требование Казахстана от водителей из РФ разрешительных документов на грузы. Они должны быть выданы не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС.

Данная мера нарушает положения соглашений о международном автомобильном сообщении.

Но тут палка о двух концах - Россия в принципе перешла на "серые" схемы в поставках грузов из недружественных стран. А это не гарантирует прозрачности и законности.

Кстати, россиян ждут проблемы и с ввозом товаров, и с ввозом денег при возвращении из Европы домой, негативное отношение пограничников и таможенников к российским гражданам.

А чего хотели, собственно? Чтобы США одновременно поставляли "хаймарсы" на Украину и "левайсы" в РФ? Чтобы один и тот же "Ягуар" поставлял БМП Киеву и премиальные авто в Москву?

Это как поэт Гудзенко, написав как "выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую", потом отправился на распродажу лучших в Европе финских брюк...

Это только РФ может 8 лет поставлять газ в Европу через территорию Украины, и гордиться бесперебойной работой...

А.Б.



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