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Московский листок

Иран готов закупать девять миллионов кубометров газа у России ежедневно

Опубликовано 20.09.2022 в разделе комментариев 0

газ нефть
Иран готов закупать девять миллионов кубометров газа у России ежедневно

Иран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны, сообщает агентство Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти.

"Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 миллиардов долларов.

Как отмечает агентство, Иран в рамках этой договоренности планирует вскоре начать закупать у России девять миллионов кубометров газа с поставками через Азербайджан.

Это любопытно. Ряд стран, таких, например, как Грузия, гордятся тем, что не получают россиский газ, а только азербайджанский. Добыча товарного газа в Азербайджане в 2021 году составила 32 млрд куб метров. Для сравнения: Россия поставляет в Европу около 400 миллиардов кубометров газа в год, это примерно 41% всего европейского рынка, в то время как Азербайджан в 2021 году поставил всего лишь 10 миллиардов, то есть чуть меньше 1 процента.

Но вот вскоре Баку нарастит добычу, и начнет поставлять в Европу газа раз в 10 больше, чем добывает...

Это называется Европа освобождается от зависимости от российского газа.

 А.Б.



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