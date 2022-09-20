Иран готов закупать девять миллионов кубометров газа у России ежедневно

Иран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны, сообщает агентство Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти.

"Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 миллиардов долларов.

Как отмечает агентство, Иран в рамках этой договоренности планирует вскоре начать закупать у России девять миллионов кубометров газа с поставками через Азербайджан.

Это любопытно. Ряд стран, таких, например, как Грузия, гордятся тем, что не получают россиский газ, а только азербайджанский. Добыча товарного газа в Азербайджане в 2021 году составила 32 млрд куб метров. Для сравнения: Россия поставляет в Европу около 400 миллиардов кубометров газа в год, это примерно 41% всего европейского рынка, в то время как Азербайджан в 2021 году поставил всего лишь 10 миллиардов, то есть чуть меньше 1 процента.

Но вот вскоре Баку нарастит добычу, и начнет поставлять в Европу газа раз в 10 больше, чем добывает...

Это называется Европа освобождается от зависимости от российского газа.

А.Б.