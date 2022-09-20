Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля возмутился увиденным во время прогулки по Берлину флагом России.

Конопля вместе со своей супругой гулял по ночному Берлину и, подойдя к посольству РФ, увидел на его крыше триколор.

«Иду я по Берлину и вижу этакую фигню. Это что такое???», написал футболист, обученный русскому письменному.

Интересно, а какой флаг он ожидал увидеть на российском посольстве?

Лучше бы он поудивлялся, почему на здании СБУ в Киеве висят два флага - украинский и американский. Хотя тут, собственно, удивляться и нечему... Разве что тому, что "Украина - це Европа", а флаг из Америки.

Но в 23 года украинец может и не знать, что США находятся совсем не в Европе, и что интересы Европы, в которую так стремится Украина, - это совсем не одно и тоже, что интересы США.

А.Б.