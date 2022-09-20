Евросоюз официально встает на тропу войны с Россией

Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я надеюсь, что следующий Совет министров иностранных дел ЕС в октябре сможет принять решение". - сказал Боррель, назвав такие сроки весьма быстрыми по европейским стандартам.

Интересно теперь, как скоро ВКС России начнут с полным правом наносить удары по эшелонам с военной техникой на территории ЕС? И топить суда с военной техникой в Черном море и на Дунае?

Это уже реальная и открытая война Евросоюза с Росфедерацией, если кто-то не понимает.

Надо туда только газа побольше поставлять, а то выплавка стали страдает...

А.Б.