Евросоюз официально встает на тропу войны с Россией

Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Я надеюсь, что следующий Совет министров иностранных дел ЕС в октябре сможет принять решение". - сказал Боррель, назвав такие сроки весьма быстрыми по европейским стандартам.
Интересно теперь, как скоро ВКС России начнут с полным правом наносить удары по эшелонам с военной техникой на территории ЕС? И топить суда с военной техникой в Черном море и на Дунае?
Это уже реальная и открытая война Евросоюза с Росфедерацией, если кто-то не понимает.
Надо туда только газа побольше поставлять, а то выплавка стали страдает...
А.Б.
|
|
мимо написал 20.09.2022 11:24