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Московский листок

Евросоюз официально встает на тропу войны с Россией

Опубликовано 20.09.2022 в разделе комментариев 1

европа антикоммунизм
Евросоюз официально встает на тропу войны с Россией

Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я надеюсь, что следующий Совет министров иностранных дел ЕС в октябре сможет принять решение". - сказал Боррель, назвав такие сроки весьма быстрыми по европейским стандартам.

Интересно теперь, как скоро ВКС России начнут с полным правом наносить удары по эшелонам с военной техникой на территории ЕС? И топить суда с военной техникой в Черном море и на Дунае?

Это уже реальная и открытая война Евросоюза с Росфедерацией, если кто-то не понимает.

Надо туда только газа побольше поставлять, а то выплавка стали страдает...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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шел
мимо написал 20.09.2022 11:24
Интересно, на сколько кусков развалится эта гниющая агонизирующая империя именуемая Россией ...
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