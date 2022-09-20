После выборов КПРФ провела брифинг для журналистов. Г.Зюганов попытался изложить видение его коммунистами итогов выборов. Напомнил журналистам, что выборы проходили на фоне специальной военной операции на Украине.

По его мнению идёт необъявленная война НАТО и объединённого Запада руками боевиков вооружённых формирований Украины.

Некоторые товарищи говорили, что идёт война и понесли наказание. "Они пытаются подорвать наше внутреннее единство и нашу экономику".

О каком единстве говорил Зюганов? Когда же кончится болтовня Геннадия Андреевича? Какое единство, если на выборы пришло не более 50 % избирателей. А в некоторых регионах не более 23 %. А КПРФ как была на задворках истории так и осталась.

Г.Зюганову надо было проводить конференцию не по итогам выборов 11 сентября 2022 года, а по итогам выборов президента в 1996 году. Наконец, СМИ выдало правду по тем выборам, на которых победил Г.Зюганов. Он добровольно отдал президентскую должность алкашу.

Меня удивляет его поведение в прошедшие 26 лет. Конечно он понимал, что стань он президентом, надо будет работать день и ночь без выходных. При этом он не мог воспользоваться благами должности из - за нехватки времени. Сидеть в Думе и получать полмиллиона зарплаты куда полезнее для организма (и то сказать - Ельцин уж давно в могиле, умерли и Черномырдин, и Примаков, и Селезнев, и даже Жириновский, а Зюганов и сейчас живее всех живых - прим.ред.).

За что отвечают в думе коммунисты? Ни за что. А пристроить родственников на приходные места он смог и сидя в думе. И ведь его коллеги не сказали ни слова и он сам не подал в отставку. У них что совести совсем не осталось или её и не было от рождения. Это уже новые граждане с детства приспособленные к жизни при бандитско - воровском капитализме. Читатель, отвлекись на минуту от этой проклятой жизни и подумайте, а что они сделали для страны и народа за 30 лет, сидя в думе в качестве пешек? А если бы смогли посчитать сколько на их содержание народ потратил денежных средств. Ведь кроме больших зарплат они освобождены от налогов. Народ получает копейки, а налоги платит и некоторых вышибалы даже убивают за то, что они не могут погасить налоги или банковские займы. А коммунистам всё до фонаря. Правда Зюганов иногда на заседании думы критикует правящую партию и даже пишет об этом в газете. Но критикует он не для партии власти, а для народа. Вот я какой не боюсь критиковать. Поэтому на его критику никто не обращает внимание. Мели Емеля твоя неделя.

Любимое выражение лидера КПРРФ - "сделаем всё". Пишет: "Наша партия сделала всё для того, чтобы организовать содержательное проведение этих выборов, мы подготовили программу по выводу страны из кризиса - 20 первоочередных мер, 12 соответствующих поправок в Конституцию". И тут же говорит о мошенничестве и недопущение многих коммунистов до выборов. А это значит, что вы ничего не сделали и не сделаете для справедливых выборов. Ничего. А чтобы что - то сделать вы должны обратиться к народу. Вы хорошо знаете историю революции. В. Ленин не стеснялся выходить к народу и особенно к рабочему классу прямо на производстве, а вы боитесь народ и никогда не были на их рабочих местах .Единая Россия коммунистов не слушает. А вы сами кого слушаете? У Зюганова была стопроцентная возможность сохранить Россию и её экономику. Но главное сохранить людей. Все эти годы умный народ бежит из России и никто его не останавливает. Значительная часть просто умирает из - за отсутствия медицины, а та медицина которая есть далека от совершенства. Сам лидер часто говорит, что Россия в год теряет до миллиона граждан. Может по этой причине не состоялась перепись населения. И кто её притормозил? Народ так и не знает фамилию этого человека.

После передачи о том, что Геннадий Андреевич практически предал не только народ России, он предал человечество. Бывшие союзные республики воюют между собой. Некоторые вступили в НАТО и часть бюджета идёт в это жандармское объединение. Какая из бывших республик стала жить лучше после ликвидации Союза? А ведь Зюганов мог остановить зарождающуюся вражду и США не стремилось бы влиять на всю Европу через океан. Брожение началось почти во всех странах.

Не побоюсь этого слова, но Геннадий Андреевич иногда сознательно лжёт. На брифинге говорит: "В социализме много интересного и важного и что главный наш стратегический партнёр - народный Китай. Он никогда не будет нашим стратегическим партнёром пока не будет уничтожен бандитский капитализм. Ведь он поддержал все санкции Запада и США против России. Кто устанавливает цены на нефть, газ поставляемые Россией в Китай? Даже в прошлом году он отказывался не некоторое время принимать наш лес. Дальневосточные станции были забиты составами с лесом предназначенные для Китая.

У Зюганова была возможность формировать бюджет развития, а теперь пишет и говорит, что бюджет каждый год сокращается, значительная часть средств вывозится к нашим врагам.. И кто от руководства обращает внимание на эту болтовню Зюганова? Никто, а он всё равно говорит. Ну надо же что - то говорить и ничего не делать. Это их - коммунистов стиль работы в думе. По мнению Г.Зюганова и по оценке ЦБ до конца года из страны будет выведено ещё 242 миллиардов долларов. И что? А ничего его вообще никто от правительства или Кремля не слушает. И он это понимает, но говорит для народа, якобы поднимая свой авторитет, который показали выборы. Н.Платошкин подводя итоги говорит, что хотя КПРФ заняла второе место, однако к урнам в некоторых регионах 80 % избирателей вообще не пришли на выборы. Вот это и есть авторитет партии.

На брифинге Г.Зюганов критикует трёхдневные выборы. Если народ не пришёл на избирательные участки в течение трёх дней то в один день не придут ещё больше. И дело не в днях голосования а в авторитете партии и кандидатов. Какой может быть авторитет КПРФ, когда Зюганов сознательно отдал свою победу Ельцину, а теперь критикует порядки в России установленные либеральным руководством. Такого предательства которое совершил лидер КПРФ в 1996 году мир ещё не знал.

Помню после выборов и его победе он через своих шестёрок передал, что отказался от президентства потому что боялся войны, которая могла возникнуть внутри страны. То - есть он думал о народе, но он не думал о том, что будет с народом и страной дальше. Зюганов сам пишет в последнее время, что Россия теряет за год по миллиону человек. Какой же из него политик если в 1996 году он не мог этого предположить? Он знал что именно так и будет, но он испугался ответственности, кишка тонка. Тогда зачем выдвигал на выборы себя? Какая - то сплошная бестолковщина от лидера КПРФ.

Читая его выступление на брифинге в голове рождаются не лестные мысли. "На фоне героизма наших воинов в ходе СВО мы должны сосредоточиться на решении внутренних, и прежде всего социальных, проблем России". И что же вы не сосредоточились? И как надо понимать вашу болтовню на счёт "сосредоточиться на решении социальных проблем". Язык у вас действительно без костей и как помяло. От народа ничего не зависит. Нищета, безработица, цены, тарифы и попробуй сосредоточься? Вас это не касается поэтому вы несёте в народ бред самый настоящий. Однако народ вашу болтовню не слышит и не читает. Всё что вы говорите идёт в пустоту. Редкие ваши выступления в думе народ не смотрит, газет не читает они слишком дороги для простого человека да и вы сами не встречаетесь с народом. А вдруг вас спросят о предательстве? Что вы ответите? Предательство оно и в США предательство. Некоторые мои земляки случайно смотрели передачу о предательстве Зюганова. И возникает ответ, что лидер КПРФ гораздо больше нанёс и наносит вреда России чем Горбачёв, потому что он занимает в думе оппозиционную нишу не допуская истинных противников режима.