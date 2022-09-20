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Московский листок

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате артобстрела поселка Краснореченское

Опубликовано 20.09.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- Власти Херсонской области сделают заявление по референдуму 20 сентября, то есть сегодня

- Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате артобстрела поселка Краснореченское

- Песков заявил, что не видит перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

- Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

- H&M закроет около 20 магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября

А теперь подробно. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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