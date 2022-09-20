Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате артобстрела поселка Краснореченское #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев. - Власти Херсонской области сделают заявление по референдуму 20 сентября, то есть сегодня - Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате артобстрела поселка Краснореченское - Песков заявил, что не видит перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине - Эрдоган заявил, что Путин стремится скорее закончить кризис на Украине - H&M закроет около 20 магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября А теперь подробно. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Песков не стал комментировать заявление Пугачевой https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Российские грузовики с товарами из европейских стран активно задерживают в Казахстане https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Украинский футболист оказался существом диковатым https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Иран готов закупать девять миллионов кубометров газа у России ежедневно https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Евросоюз официально встает на тропу войны с Россией https://forum-msk.org/material/news/1...



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