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Московский листок

Путин НЕ обратился к народу вчера

Опубликовано 21.09.2022 в разделе комментариев 1

путин цензура кремль
Путин НЕ обратился к народу вчера

Ну, может, сегодня соизволят...

Обращение президента России Владимира Путина по вопросу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток». сообщает Telegram-канал Forbes со ссылкой на источники в Администрации президента. 

Интересно, а почему про обращение президента пока еще РФ я, гражданин РФ, должен узнавать из иностранного канала? Почему Forbes может позвонить в Администрацию президента и спросить, а ФОРУМ.мск не то, что в Администрацию позвонить, а даже ответа на депутатский запрос о причинах закрытия портала Генпрокуратурой, и то не получил ответа?

Почему мы, граждане РФ, узнали, что выступление президента России должны были показать вечером, 20 сентября, однако, к 22.00 оно так и не состоялось. И ни одна официальная б...дь не удосужилась дать объяснения? Только Forbes...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск, заблокированного Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
evelin написал 21.09.2022 00:22
И не дождетесь. К Люциперу Youtube еще не провели.
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