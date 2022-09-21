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Московский листок

Канал был закрыт после этого эфира

Опубликовано 21.09.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Выборы разного уровня прошли в 82 регионах России, начавшись 9 сентября и завершившись вечером в единый день голосования 11 сентября. 

Каковы итоги выборов 2022 года, в эфире Общественной службы новостей обсуждали гости программы «Итоги недели». 

Спикеры: 

- Президент Центра социально-политических исследований «Аспект», политолог Георгий Федоров; 

- Политолог, PR-технолог Иван Аркатов; 

- Журналист, эксперт по международным отношениям Дарья Митина; 

- Журналист, общественный деятель Анатолий Баранов.



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