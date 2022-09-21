Канал был закрыт после этого эфира

Выборы разного уровня прошли в 82 регионах России, начавшись 9 сентября и завершившись вечером в единый день голосования 11 сентября.
Каковы итоги выборов 2022 года, в эфире Общественной службы новостей обсуждали гости программы «Итоги недели».
Спикеры:
- Президент Центра социально-политических исследований «Аспект», политолог Георгий Федоров;
- Политолог, PR-технолог Иван Аркатов;
- Журналист, эксперт по международным отношениям Дарья Митина;
- Журналист, общественный деятель Анатолий Баранов.
|
|