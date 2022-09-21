Опять не будет пленных, только "предатели"?

ГосДума единогласно одобрила введение в Уголовный кодекс понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

За принятие поправок проголосовали 389 депутатов, то есть примерно 60 депутатов как-то уклонились от единогласности...

Согласно проекту, от 3 до 10 лет грозит за "добровольную сдачу в плен".

Отказ участвовать в боевых действиях будет караться сроком от двух до трех лет.

Это удивляет: ведь защита Родины - это священный долг каждого, а теперь за отказ от "священного долга" будет статья?

Ну и "добровольная сдача в плен" возвращает к временам, когда у нас не было военнопленных, а только предатели. И, отбыв годы в нацистском плену, измученный человек рисковал оказаться уже в родном лагере, если не мог доказать, что попал в плен не добровольно...