Стало понятно, чего Он сказать не решался...

Путин НЕ обратился к народу вчера

Путин в ходе обращения сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию: призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — отметил президент.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции, добавил Путин.

Указ об этом подписан. Мобилизационные мероприятия начнётся с 21 сентября.

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Паззл сложился - тут и чрезвычайные меры, прописанные в Уголовном кодексе только что, и прочее...

Насчет планов - не впечатляет. О необходимости мобилизации говорили давно, о том, что "спецоперация" в одно касание не получилась - еще давнЕе.

Ну, теперь вот мобилизация тех, кто хоть что-то умеет. За прошедшие полгода можно было подготовить стоящий резерв, а теперь - как получится.

А.Б.