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Московский листок

Мобилизация

Опубликовано 21.09.2022 в разделе комментариев 4

украина путин война
Мобилизация

Стало понятно, чего Он сказать не решался...

Путин НЕ обратился к народу вчера

Путин в ходе обращения сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию: призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — отметил президент. 

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции, добавил Путин. 

Указ об этом подписан. Мобилизационные мероприятия начнётся с 21 сентября.

***

Паззл сложился - тут и чрезвычайные меры, прописанные в Уголовном кодексе только что, и прочее... 

Насчет планов - не впечатляет. О необходимости мобилизации говорили давно, о том, что "спецоперация" в одно касание не получилась - еще давнЕе.

Ну, теперь вот мобилизация тех, кто хоть что-то умеет. За прошедшие полгода можно было подготовить стоящий резерв, а теперь - как получится.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
а8д47 написал 21.09.2022 10:14
Эта война развязана путиным.
Это война организована путиным.
Эта война никому не нужна, кроме путина, америки и их кукловодам-глобалистам.
Путин, как Молох, не боится взять на себя все будущие жертвы этой войны. Потому что его душа продана дьяволу, а он сам служит антихристу.
Поэтому путин не задумываясь угробит хоть половину населения России, не говоря уже об Украине.
Путин -это ЯДЕРНАЯ ВОЙНА!
Путин -будь ты проклят!
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(без названия)
ййййй написал 21.09.2022 10:14
Китайские историки будущего назовут это время Десятилетием Великого Обнуления.
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шел
мимо написал 21.09.2022 10:07
Ванга ...
70- лет в СССР рассказывали о скором и быстром крахе капитализма ... Ну и где сейчас тот СССР.?. :-)
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Ветер перемен подует с востока
Ванга написал 21.09.2022 09:52
Звезднополосатая империя рухнет.Нато откатиться к границам 1991г. Постсоветское пространство и бывшие страны Варшавского договора вернуться под контроль Москвы. Русофобские режимы ЕС посыпаться. В европейских столицах будут развеваться русские флаги. Появится Югославия. Тайвань станет китайским. Турция захватит весь Кипр. Израиль прекратит свое существование. Палестинский народ избавиться от сионского рабства. Все города мира будут усеяны зелеными бумажками с ликами рабовладельцев и убийц индейцев...
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