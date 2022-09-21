Стало понятно, чего Он сказать не решался...
Путин НЕ обратился к народу вчера
Путин в ходе обращения сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию: призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — отметил президент.
Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции, добавил Путин.
Указ об этом подписан. Мобилизационные мероприятия начнётся с 21 сентября.
***
Паззл сложился - тут и чрезвычайные меры, прописанные в Уголовном кодексе только что, и прочее...
Насчет планов - не впечатляет. О необходимости мобилизации говорили давно, о том, что "спецоперация" в одно касание не получилась - еще давнЕе.
Ну, теперь вот мобилизация тех, кто хоть что-то умеет. За прошедшие полгода можно было подготовить стоящий резерв, а теперь - как получится.
А.Б.
|
|
а8д47 написал 21.09.2022 10:14
Это война организована путиным.
Эта война никому не нужна, кроме путина, америки и их кукловодам-глобалистам.
Путин, как Молох, не боится взять на себя все будущие жертвы этой войны. Потому что его душа продана дьяволу, а он сам служит антихристу.
Поэтому путин не задумываясь угробит хоть половину населения России, не говоря уже об Украине.
Путин -это ЯДЕРНАЯ ВОЙНА!
Путин -будь ты проклят!
ййййй написал 21.09.2022 10:14
мимо написал 21.09.2022 10:07
70- лет в СССР рассказывали о скором и быстром крахе капитализма ... Ну и где сейчас тот СССР.?. :-)
Ванга написал 21.09.2022 09:52