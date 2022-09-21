Ряд банков Казахстана и Вьетнама приостановили прием карт "Мир"

На фоне предупреждения минфина США о готовности ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.

«Мир» больше не принимаются во вьетнамском BIDV, но банк по-прежнему обслуживает карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay.

В колл-центре Народного банка Казахстана дали аналогичную информацию: российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

При этом на сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты «Мир». Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

Ну что ж, представьте, приезжаете вы в Москву году в 1943-м и спрашиваете на рецепции в гостинице, где можно обменять дойче-марки...

А.Б.