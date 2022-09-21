Западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России сообщил Путин в ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

«НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения», — заявил он.

Путин также заверил граждан, что территориальная целостность России будет обеспечена. По его словам, Россия готова использовать оружие массового поражения для защиты своего суверенитета.

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