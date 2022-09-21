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Московский листок

ООН закрывается на время войны

Опубликовано 21.09.2022 в разделе комментариев 1

война оон
ООН закрывается на время войны

Макрон предложил ограничить право вето в Совбезе ООН. Также президент Франции призвал расширить его состав ради «репрезентативности».

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи на 77-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке, предлагая реформировать ключевой орган организации на фоне идущих на Украине боевых действий. Он также призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН.

По существу это будет значить ликвидацию ООН, которая образовалась по итогам Второй мировой войны, и гарантировала незыблемость сложившегося миропорядка.

Так же как Лига наций, которая не выполнила своих задач по итогам Первой мировой - началась Вторая мировая, и Лига наций прекратила существование.

Все дело к Третьей мировой, которая, теперь это уже просматривается наглядно, будет термоядерной - обычных вооружений и людей, способных ими пользоваться, в мире куда меньше, чем перед Второй мировой, а масштаб проблем куда шире. Так что без ядерного оружия не обойдутся.

А теперь знаете, где будет самое безопасное место?

В действующей армии! Это статистика - мирное население в современных конфликтах страдает куда сильней военных. К примеру, в Великой отечественной войне в СССР погибло около 9 миллионов военнослужащих - и 17 с половиной миллионов гражданских по самым скромным подсчетам, хотя сейчас говорят, что еще больше.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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шел
мимо написал 21.09.2022 10:57
ООН не закрывается, это Россия закрывается ... Эта толпа безумцев начала утомлять весь мир ...
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