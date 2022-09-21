Покупаем гречку вместо модных вещичек

Минфин рекомендовал регионам формировать бюджеты на 2023 год «без излишеств»...

Минфин советует регионам не раздувать бюджеты на следующий год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Сейчас у большинства субъектов есть значительный объем остатков средств на счетах – в совокупности около 4 трлн рублей.

«Мы сейчас призываем регионы формировать бюджеты на 2023 г. без каких-либо излишеств. Накопленная подушка безопасности, безусловно, пригодится», – отметил Горнин.

Следующий год, по его словам, будет финансовым испытанием для субъектов.

Тоже самое я бы рекомендовал и гражданам. И если стоит выбор между покупкой новой кофточки и мешка гречневой крупы, выбирайте гречку...

А.Б.