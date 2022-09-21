Россия готова использовать оружие массового поражения

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- Путин заявил, что Запад пытается ослабить, разобщить и уничтожить Россию

- ЕС примет седьмой пакет санкций против России из-за референдумов в ДНР и ЛНР

- Число неформально занятых россиян во втором квартале сократилось на 1,5 млн

- Бюджетный дефицит России в 2023 году останется прежним

- Больницы Николаева не справляются с потоком раненых бойцов ВСУ. А госпиталей нет, что ли?

А теперь подробно.

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Не хотите? Я так и думал...

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