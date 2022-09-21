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Московский листок

Россия готова использовать оружие массового поражения

Опубликовано 21.09.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- Путин заявил, что Запад пытается ослабить, разобщить и уничтожить Россию

- ЕС примет седьмой пакет санкций против России из-за референдумов в ДНР и ЛНР

- Число неформально занятых россиян во втором квартале сократилось на 1,5 млн

- Бюджетный дефицит России в 2023 году останется прежним

- Больницы Николаева не справляются с потоком раненых бойцов ВСУ. А госпиталей нет, что ли?

А теперь подробно.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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21.09.2022
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21.09.2022
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