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Московский листок

Не стоит сперва плевать людям в лицо, а потом давать им в руки палку

Опубликовано 21.09.2022 автором в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Не стоит сперва плевать людям в лицо, а потом давать им в руки палку
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
 
Примерно неделю назад, когда в интервью Евгении Родионовой я очень подробно объяснил, почему с военной и экономической точки зрения мобилизация в современной России не только бессмысленна, но и вредна. Выслушав это, Евгения подытожила: следовательно мобилизации не будет. Я не согласился с таким выводом. Бесполезно, бессмысленно, вредно, это у нас в стране не аргумент. Если какое-то решение является безумным, это отнюдь не значит, что оно не будет принято. Скорее наоборот.
 
Увы, я оказался прав. Решение принято. Как обычно, его последствия — ни в техническом, ни в политическом отношении — никто даже и не собирался просчитывать заранее. Теперь мы всё это узнаем в экспериментальном режиме. Эксперимент масштабный, ставят его на всей стране. На нас. Хотя вообще-то результаты вполне предсказуемы и давно предсказаны.
 
Поскольку комментировать военные действия у нас запрещено под угрозой уголовного преследования за дискредитацию, не будем затрагивать эту тему. Пусть она остается патриотическим блогерам, на которых законы Российской Федерации принципиально не распространяются. Но и одного лишь социально-экономического и политического ущерба от запущенных сегодня мероприятий будет достаточно, чтобы изрядно потрясти страну. Причем без каких-либо серьезных надежд на то, что этот ущерб будет хоть чем-то оправдан.
 
Экономика должна готовиться к мобилизации годами. Как и военное производство. Если этого нет, то любые авральные мероприятия усиливают проблемы, создают дезорганизацию и хаос. Что же касается общества, то его реакцию мы увидим уже в ближайшее время. И давать оружие в руки сотен тысяч людей, лояльность которых, как минимум, не гарантирована — не самая хорошая идея.
 
В рассказах фантаста Генри Каттнера про семейку Хогбенов есть эпизод, когда мужик, обиженный на людей, решил дать по морде всему человечеству. Хогбены выполнили его просьбу, создав машину, которая на несколько секунд его размножит. Но один из членов семьи залез в эту машину первым, плюнул всему человечеству в лицо и сунул в руки людей палку. Тот, кто полез в машину следом за ним, получил от всего человечества удар по голове.
 
В общем, не стоит сперва плевать людям в лицо, а потом давать им в руки тяжелые предметы.


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