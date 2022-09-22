Американский режиссёр и продюсер Чавдар Георгиев рассказывает историю Виктора Старухина - выходца из России, ставшего суперзвездой бейсбола в Японии и практически неизвестного на Родине: бейсбол в России не самый, мягко говоря, популярный вид спорта, а в советское время семья Старухиных считалась перебежчиками, - опасаясь раскулачивания, бежала сначала в Харбин, затем в Японию.

Съёмки фильма о Старухине «Голубоглазый японец» воссоединили двух дочерей героя, не видевшихся более 40 лет. Документальная биография, скроенная по классическим канонам, раздвигает рамки собственно жизнеописания: в него вкрапляется очерк истории японского, а заодно и американского бейсбола, - широко шагает режиссёр Георгиев, я бы сузила. Уникальная история Старухина, получившего признание не за экзотические для Японии голубые глаза и богатырский рост, а за бросок убойной силы и уникальные 300 побед в японской бейсбольной лиге, запараллеливается в фильме с историей его американского современника Бейба Рута, национальной гордости Америки, украсившего собой Национальный бейсбольный Зал славы. Режиссёр Георгиев признаёт, что по таланту и спортивной результативности «голубоглазый японский русский» оставил своего американского коллегу далеко позади.

Безусловно, «Голубоглазый японец» представляет интерес для любого, даже весьма далёкого от мира спорта зрителя, потому что выходит далеко за рамки спортивной биографии и спортивного очерка. Экскурс в историю Второй мировой войны и послевоенной Японии, на протяжении всей жизни героя сопровождавших его нищеты, национальной неприязни, недоверия, шпиономании, суровости быта, всё это широкими мазками рисует картину эпохи. Поэтические сравнения бейсбола с театром кабуки, широко распространённые в тогдашних японских медиа, плохо сочетаются с изнурительными тренировками до крови в моче и жестокостью конкурентов. Во время войны многие собратья Старухина по спорту становились камикадзе, а те, кому посчастливилось вернуться с войны, приходили озлобленными, презирающими спортивные законы. Трагическая судьба Старухина и его жены-японки - сам бейсболист разбился на машине, а супруга покончила с собой, не перенеся утраты, - безусловно, стала следствием пережитого.

Для воссоздания духа эпохи режиссёр Георгиев использует не только кинохронику и интервью, - в ход идут и трансляции спортивных матчей, и анимация, выполненная в эстетике бейсбольных карточек 1930-х – 1940-х. Отдельным квестом стал поиск потомков Старухина - его старшую дочь Лиз продюсеры нашли в Америке, младшая - Наталья Старффин Огата - известный японский журналист, между собой сёстры не общались четыре десятка лет, и благородная миссия воссоединения семьи послужила Георгиеву дополнительным аргументом в пользу съёмок. Их кузен Олег Старухин встречает сестёр и съёмочную группу в Нижнем Тагиле, выдавая в камеру весь джентльменский набор эмигрантских антисоветских штампов и избитых шуточек о том, что на каждый проданный бейсбольный мяч в России приходится тысяча проданных бит. Легенда японского спорта теперь получит бОльшую известность на Родине, и это уже хорошо.