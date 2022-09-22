Китай готовится к настоящей войне

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях", заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание глава государства направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине. В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.

***

То, что говорит товарищ Си - всегда серьезно. Не всегда приятно, но никогда просто так. Он просто не может себе этого похзволить, в отличие от некоторых. Он не может "дать заднюю", поскольку хотя он и объявил себя пожизненным руководителем, но тем самым поставил и ограничитель - свою жизнь. Есть жизнь - руководит, нет жизни - всё...

Если в войну вступит Китай, то она тоже неизбежно будет настоящей, поражение в которой похоронит эту страну просто под собственным гигантским весом.

Следим за главными фигурами игры...

А.Б.