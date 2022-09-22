На акциях против мобилизации задержано более 1300 человек

Некоторые из них сообщили о вручении повесток - вот уж ценные кадры для армии...

Решение Путина о начале частичной мобилизации вызвало ряд акций протеста в городах России. Задержано на сей момент 1312 протестующих в 38 городах, в том числе 468 в Москве. Более половины задержанных - женщины.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о пресечении «несанкционированных акций» в регионах РФ, число их участников она назвала «незначительным».

В Новосибирске на центральную площадь города пришло от 70 до 100 человек. Задержан был один человек.

В Иркутске на площади около стадиона собралось порядка 60 молодых человек без плакатов.

В Москве и Питере ОМОН задерживал с показательной жестокостью. С одной стороны, можно понять, Росгвардия несет потери, и у бойцов формируется личное отношение. С другой, почему гражданские должны выполнять работу, с которой не справляются военные, и делать это безропотно? Тут нашла коса на камень...

Мне кажется, период массовых акций протеста прошел, ситуация поменялась. Никто никому ничего уже не докажет, ГОМУ Генштаба положительно наплевать, сколько людей задержано на митингах протеста.

Протестовать надо на земле, пока не объявили посадку. А когда самолет с безумным экипажем уже в воздухе, надо думать, как совершить посадку и не потерять всех пассажиров. Требование немедленно остановить полет невыполнимо...

А.Б.