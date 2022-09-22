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Московский листок

Кто будет мобилизован в первую очередь?

Опубликовано 22.09.2022 в разделе комментариев 1

украина война мобилизация
Кто будет мобилизован в первую очередь?

Сейчас гражданин с автоматом не так сильно нужен. В первую очередь под частичную мобилизацию попадут артиллеристы, связисты, гранатометчики, минометчики и операторы ПТУР, а также бойцы фронтовой разведки.

Смысл в том, чтобы развязать руки тем частям, которые могут заниматься штурмовыми действиями. Мобилизованные будут контролировать линию фронта и занятые территории, а штурмовые части — взламывать оборону противника.

Но это именно в первую очередь - заявленные 300 тысяч никак не могут быть только гранатометчиками. Тем более, если через некоторое время эта цифра окажется превышенной.

Так, к примеру, я должен был быть снят с воинского учета в 55 лет самое позднее, но мне через 2 месяца 63, а я все еще на учете. При этом фронтовой разведчик из меня как из говна пуля... Но зачем-то держат "на карандаше".

По-настоящему массовый призыв начнется, полагаю, если ситуация на фронте совсем поплохеет.

И стоит ли спешить на войну в первых рядах? Не думаю... Из тех, кто ушел на фронт в 41-м, 99 процентов парада победы не увидели... Впрочем, очередей в военкоматы как-то и не наблюдается.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Сейчас написал 22.09.2022 11:29
власти финансовой олигархии РФ вообще не нужны люди. Поэтому она сокращает людей в РФ, отправляя их на убой. Долой мобилизацию! Долой братоубийственную войну с Украиной! Долой диктатуру финансовой олигархии"
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