Кто будет мобилизован в первую очередь?

Сейчас гражданин с автоматом не так сильно нужен. В первую очередь под частичную мобилизацию попадут артиллеристы, связисты, гранатометчики, минометчики и операторы ПТУР, а также бойцы фронтовой разведки.

Смысл в том, чтобы развязать руки тем частям, которые могут заниматься штурмовыми действиями. Мобилизованные будут контролировать линию фронта и занятые территории, а штурмовые части — взламывать оборону противника.

Но это именно в первую очередь - заявленные 300 тысяч никак не могут быть только гранатометчиками. Тем более, если через некоторое время эта цифра окажется превышенной.

Так, к примеру, я должен был быть снят с воинского учета в 55 лет самое позднее, но мне через 2 месяца 63, а я все еще на учете. При этом фронтовой разведчик из меня как из говна пуля... Но зачем-то держат "на карандаше".

По-настоящему массовый призыв начнется, полагаю, если ситуация на фронте совсем поплохеет.

И стоит ли спешить на войну в первых рядах? Не думаю... Из тех, кто ушел на фронт в 41-м, 99 процентов парада победы не увидели... Впрочем, очередей в военкоматы как-то и не наблюдается.

А.Б.