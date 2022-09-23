Начало единороссовской агонии

Последние инициативы Кремля не поколебали автора этих строк ни на йоту. «Частичная мобилизация» даже укрепила уверенность в скорой революции; и соответствующие события опережают самые смелые ожидания.

Еще раз, автор не побоялся бы признать ошибку в переоценке боязни единороссов перед мобилизацией, и читай «Разговор с «патриотом». Но при одном условии: если бы мобилизация была тем, чем должна быть. Но то, что произошло – начало агонии.

***

Но вопрос стоит рассмотреть пусть и кратко, но в широком аспекте. Тогда оный станет очевидным тем более.

Вот, автор «допрыгался» до того, что был обвинен в великодержавном шовинизме. Мол, сам Ленин создал Украину в составе Советского Союза. А автор, называясь «левым», поддерживает СВО и развал страны. (Общеизвестные референдумы на носу.) Мол, сам Ленин призывал к поражению своего правительства в империалистской войне (изд. 5, том 26, стр. 285-291). А Копылов призывает, наоборот, к победе путинской России. Значит, никакой оный не «левый», а великодержавный шовинист.

Неверно! Не надо путать божий дар с яичницей. Про развал Украины нелепо сразу. Если нет Советского Союза – нет и соответствующей Украины. Мы, коммунисты, создавали Украину с Донбассом и Крымом только на условиях верности Советской власти. А нет верности – все заново. Все с чистого листа.

Второй вопрос из той же серии. Запад начала двадцатого века был беременным коммунизмом не меньше царской России. Отсюда и немецкая революция с венгерской после первой мировой войны, и венское восстание, и республиканская Испания. И РОВНО НАОБОРОТ СЕЙЧАС! Даже единороссовская Россия ближе ко многим цивилизованным нормам, чем фашиствующий запад. Истина конкретна.

***

То есть, западный империализм, и вкупе с бандеровской проституткой, стал фашистским по второму кругу. А вот путинская Россия вкупе с Донбассом все же ближе к обыкновенной буржуазной федерации. Да, не без проблем (а где их нет при капитализме), но до фашистских извращений не дошло, и аж фракция КПРФ имеется. Не менее важно, а то и более, что и внесистемные левые могут высказаться.

Короче, тут и думать нечего. Нынешний Киев запретил коммунистическое движение?.. Запретил. Разрушил советские памятники?.. Разрушил. Ну и, пошел в могилу! И если интересы коммунистического движения совпадают с интересами единороссовского режима на какое-то время, и хорошо.

А вот на какое время и в каком качестве, ВОТ В ЧЕМ ГЛАВНАЯ СУТЬ. Как эту женитьбу обернуть в свою сторону. Так что это отдельный разговор – а великодержавный шовинизм и рядом не стоит.

Дело в том, что «частичная мобилизация» приведет лишь к катастрофическому ухудшению ситуации. Во-первых, на такую дохлую мобилизацию запад предпримет свою мобилизацию, и конца-края не будет. Запад будет поставлять Зеленскому современные дроны, снаряды с GPS-наведением, дальнобойные ракеты, и по второму раунду. Еще раз, реальная мобилизация без атак по самому Киеву, – читай, по украинской буржуазии, - фактически невозможна. Отсюда трясина, из которой без социалистической революции выбраться нереально.

Но, во-вторых, хотя бы начальная, но настоящая мобилизация невозможна и без мобилизационной экономики. Может быть, автор не раскрывал эту тему ранее, но все сразу не ухватишь. Ведь очевидно, что основную массу украинцев надо привлекать пряником достойного уровня жизни. Кстати, Чечню успокоили абсолютно также, когда наиболее бешеных прикончили кнутом, а остальных переманили пряником социально-экономического восстановления. (И вообще, это классика успешного конфликта.) Ну так, Украина ни то, что не исключение в этом смысле, а даже пряник важнее кнута. Для хохла, так сказать, собственной дом, личный бизнес, штучки-дрючки с кружевными трусиками для жены – предел мечтаний. Поэтому оный и ломанулся в Евросоюз, хотя его там надули и обчистили. Ну так, надо не зевать тем более. Но тогда риторический вопрос: как единороссы будут решать эту коренную проблему своим мизерным МРОТ, уму непостижимо.

А вот коммунисты знают, что делать, и что такое мобилизационная экономика даже в нынешних условиях (а что уж говорить об условиях реального СССР). Весьма важно, чтобы муниципальный бюджет был консолидированным, и когда помимо основного фонда должен быть фонд социального компенсирования (поднятие МРОТ с регулярной индексацией). Даже пусть не большими скачками, но в принципе. Тогда из этого фонда можно делать муниципальные надбавки харьковским, одесским, запорожским и прочим бюджетникам; и только тогда появляется и смысл работать эффективно, и любить Россию.

Более того, чтобы наполнять этот фонд, кластер муниципальных предприятий (МУП) от строительства до жилищно-коммунального хозяйства должен создаваться непременно, и чтобы конкурировать с акционерными шарашками. Тогда деньги крутятся в местном обороте, рабочие места под контролем; а если еще и подряды кооперативов с субподрядами индивидуальных предпринимателей, так вообще замечательно. Тогда даже кредиты с залогами не нужны, а одна аренда ресурсов МУП может завести экономический цикл.

Хотя бы такая и минимальная мобилизация, - с кнутом по зажравшемуся Киеву, и пряником для украинских трудящихся, - нужна позарез, и без чего привлечь на свою сторону большие территории в виде украинских областей невозможно. Вот именно, одними подачками а-ля Чечня не обойтись, и никаких денег не хватит. А вот целая и воспроизводящая система должна быть построена непременно. Как-никак десятки миллионов людей.

Ан нет, единороссы не думают об этом даже ради пропаганды. Ни в одной извилине. Но тогда «частичная мобилизация» обернется подливанием бензина в огонь. Боевые действия расползутся, анархия зашкалит, траты пойдут косяком; что самое ужасное, жертвы увеличатся; и ситуация выйдет из-под контроля полностью.

Но тогда за что боролись, на то и напоролись. Российские трудящиеся, и вкупе с умными украинскими трудящимися, скажут – слушайте-ка, единороссы, а идите вы… ну, сами знаете куда. Но тогда хочешь не хочешь, надо звать коммунистов, предлагающих вдарить по поганым буржуям с одной стороны; и предлагающих нормальную жизнь для трудящихся, с другой. И тогда весь ужас жертв и разрушений закончится. Но это ничто иное… как социалистическая революция.

***

Следовательно, был бы Ленин жив сейчас, то стоял горой за диалектически противоположный курс. Единороссы получали бы по голове потому, что дерутся с фашизмом НЕДОСТАТОЧНО. А раз так, надо их убрать, и заменить коммунистами. Уж таковые не будут церемониться с бандеровцами и прочими западными фашистами, и что доказано самой практикой. И такова специфика революционного процесса.

А раз так, коммунисты в широком смысле, - умная часть и из КПРФ, и из внесистемных левых, и вообще, сам кризис рождает людей наподобие Мининых и Пожарских, - начнут приобретать вес в обществе в геометрической прогрессии. Будут приобретать огромную популярность, предлагая военные и экономические меры выше, и ведущую к политическому могуществу.

Итого. Автор даже преувеличил ум единороссов, и думая, что официальной мобилизации не будет, а будет скрытое подтягивание ресурсов в направлении главных ударов. Тогда и у запада было бы меньше воплей об «ужасной России». Ан нет, пиар для Кремля превыше всего. Вот нужна официальная мобилизация с помпой-парадом, с одной стороны; но тут же «частичная», с другой стороны. Полный бардак, когда не в постель, не в Красную Армию.

Но тогда и никудышный итог через месяц-другой будет оглушающе отрезвляющим. Вот именно, события опережают смелые революционные ожидания. Автор говорил уже, что крупные исторические движения подобны лавине. Сначала мещанское спокойствие кругом, и как сейчас, и ни в какие революции не верится – и раз в один момент, Хабаровск, Шиес и подобное. А уж в связи с затяжкой войны поводов для «раз» будет предостаточно. То есть, автор считает, что «частичная мобилизация» - начало единороссовской агонии. Планы и ресурсы Кремля посыпались, и начинается свободное падение.