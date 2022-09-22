Антивоенный комитет принял антивоенное заявление

Очень жаль, что прожив за рубежом некоторое время, политики теряют чувство реальности. Я это говорю с досадой, поскольку половину подписантов знаю лично как людей умных и лично порядочных.

Действительно, и Ленин призывал к военному поражению России в империалистической войне. Но большевики при этом специально направляли своих активистов в действующую армию, причем они должны были быть хорошими солдатами, иначе как завоевать доверие сослуживцев? Родной брат Ленина Дмитрий как военврач, майор медицинской службы прошел всю войну, прежде чем возглавить Крымскую советскую республику.

А на что в России можно рассчитывать, если ты пишешь: "сдаваться в плен или переходить на сторону защищающегося народа Украины"? Только на политическую смерть, причем при любом исходе конфликта.

Извините, это российские политики пишут: "переговоры с режимом Путина непродуктивны и призываем оказать всеобъемлющую военную и экономическую помощь Украине..."; "только скорейший разгром путинских войск на поле боя"...

То есть тех мобилизованных, которым вроде бы сочувствуют в начале заявления, нужно поскорей убить в конце? Потому что разгром на поле боя - это убитые и покалеченные в больших количествах, "поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями"? А это я, Мальчиш-Плохиш...

Или им Путин приплачивает за показательный идиотизм?

Или Шендерович, писавший текст, жанры перепутал?