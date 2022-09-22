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Московский листок

Антивоенный комитет принял антивоенное заявление

Опубликовано 22.09.2022 автором в разделе комментариев 2

украина европа война баранов киев
Антивоенный комитет принял антивоенное заявление

Очень жаль, что прожив за рубежом некоторое время, политики теряют чувство реальности. Я это говорю с досадой, поскольку половину подписантов знаю лично как людей умных и лично порядочных.

Действительно, и Ленин призывал к военному поражению России в империалистической войне. Но большевики при этом специально направляли своих активистов в действующую армию, причем они должны были быть хорошими солдатами, иначе как завоевать доверие сослуживцев? Родной брат Ленина Дмитрий как военврач, майор медицинской службы прошел всю войну, прежде чем возглавить Крымскую советскую республику.

А на что в России можно рассчитывать, если ты пишешь: "сдаваться в плен или переходить на сторону защищающегося народа Украины"? Только на политическую смерть, причем при любом исходе конфликта.

Извините, это российские политики пишут: "переговоры с режимом Путина непродуктивны и призываем оказать всеобъемлющую военную и экономическую помощь Украине..."; "только скорейший разгром путинских войск на поле боя"...

То есть тех мобилизованных, которым вроде бы сочувствуют в начале заявления, нужно поскорей убить в конце? Потому что разгром на поле боя - это убитые и покалеченные в больших количествах, "поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями"? А это я, Мальчиш-Плохиш...

Или им Путин приплачивает за показательный идиотизм?

Или Шендерович, писавший текст, жанры перепутал?

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Вы это осознаете?
Чистый синус написал 22.09.2022 11:47
Сейчас Украина не берет пленных фактически, так по мелочи, потому что работает издалека, просто уничтожает инфраструктуру армии и флота России, а потом методично и живую силу , если же идет в атаку, то в практически зачищенную и деморализованную армию путина.
Это изменить сейчас нельзя. Нет современного оружия вообще, с 300 400 500 600 800 просто спят когда ракеты украинцев уничтожают все что захотят.
Единственное разумное решение это шаг назад,то есть капитуляция, а потом копить силы для новых побед.
Чем быстрее, тем лучше, тем больше жизней сохранится, тем меньше репарации.
Вы это понимаете?
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Большевики вели в действующей армии
антивоенную пропаганду написал 22.09.2022 11:41
Но специально активистов туда не направляли. Их набралось достаточно по мобилизации. Наоборот, многие активисты скрывались от мобилизации, поскольку антивоенная пропаганда необходима не только в действующей армии, но и среди рабочих, и в тыловых гарнизонов. Восстания в феврале и октябре 1917 года начались именно в тыловом гарнизоне Петрограда и среди городских рабочих. Именно они покончили с империалистической войной.
МИР БЕЗ АННЕКСИЙ И КОНТРИБУЦИЙ - вот лозунг большевиков!
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