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Московский листок

Закат Европы на валютных торгах

Опубликовано 22.09.2022 в разделе комментариев 0

армия европа доллар евро
Закат Европы на валютных торгах

На торгах в среду, 21 сентября, стоимость доллара подскочила до нового максимума за 20 лет. Как сообщает Reuters, объявление частичной мобилизации в России потрясло рынки как раз перед очередным ожидаемым повышением ставки Федеральной резервной системы США.

Индекс DXY, который отражает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, в ходе торгов прибавил более чем 0,5 процента и достиг отметки в 110,87, самого высокого уровня с 2002 года. В свою очередь европейские валюты пострадали от продаж на валютных рынках.

Заявления Кремля усугубили озабоченность по поводу экономических перспектив региона, который уже сильно пострадал от сокращения Россией поставок газа в Европу.

В итоге евро упал до двухнедельного минимума в 0,9885 доллара. Фунт стерлингов, упавший на 0,4 процента, упал до нового 37-летнего минимума в 1,1304 доллара.

России рухнул фондовый рынок, но рубль "присел" к доллару всего на рубль с небольшим... Мог и укрепиться.

Но экономическая суть происходящего в экономике на фоне нашей "невойны" - это закат Европы.

Что до России, то складывается все больше ощущения какого-то договорного матча...

 А.Б.



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