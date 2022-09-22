Медведчука обменяли на реальных военных преступников

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что "одного предателя и 49 россиян обменяли на 205 героев". Среди них командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещён в России) Святослав Паламара «Калина» и Денис Прокопенко «Редис».

Медведчук не был никаким военнопленным, а чистой воды заложником. В чем его особая ценность для России, мне, как и другим простым россиянам, не известно, видимо, военная тайна - но главе офиса президента Украины эта тайна отлично известна. Не случайно арестовали, не случайно отдали за него уже признанных военных преступников.

Мне кажется, это плохо говорит о нашем правосудии.

Ну а общение с гражданским обществом в стиле "не твое, быдло, дело", не ведет к росту патриотизма и доверия к власти.

А.Б.