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Московский листок

Медведчука обменяли на реальных военных преступников

Опубликовано 22.09.2022 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Медведчука обменяли на реальных военных преступников

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что "одного предателя и 49 россиян обменяли на 205 героев". Среди них командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещён в России) Святослав Паламара «Калина» и Денис Прокопенко «Редис».

Медведчук не был никаким военнопленным, а чистой воды заложником. В чем его особая ценность для России, мне, как и другим простым россиянам, не известно, видимо, военная тайна - но главе офиса президента Украины эта тайна отлично известна. Не случайно арестовали, не случайно отдали за него уже признанных военных преступников.

Мне кажется, это плохо говорит о нашем правосудии.

Ну а общение с гражданским обществом в стиле "не твое, быдло, дело", не ведет к росту патриотизма и доверия к власти.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
приятель покойника написал 22.09.2022 12:07
Обмен грамотный. Письков сказал, що у Бледной моли по тарифной сетке одного кадыровца меняют на 40 украинцев, а пленных кадыровцев было в этой партии четыре штуки.
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(без названия)
житель временно оккупированных Курил написал 22.09.2022 11:51
Че-та не верится. Не могла бабушка Пыня на такое соотношение 1 к 4 согласиться.
Тут что-то не то. Кто-то не договаривает что-то.
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Бум
Бараш написал 22.09.2022 11:34
В России всегда героев называют террористами ...
Вот ответ на ваши вопросы и искреннее пожелание всех украинцев россиянам ...
...
https://www.youtube.com/watch?v=MZZAmwXPbok
https://www.youtube.com/watch?v=cdEEffF7_rU
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