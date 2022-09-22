Медведчука обменяли на реальных военных преступников

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что "одного предателя и 49 россиян обменяли на 205 героев". Среди них командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещён в России) Святослав Паламара «Калина» и Денис Прокопенко «Редис».
Медведчук не был никаким военнопленным, а чистой воды заложником. В чем его особая ценность для России, мне, как и другим простым россиянам, не известно, видимо, военная тайна - но главе офиса президента Украины эта тайна отлично известна. Не случайно арестовали, не случайно отдали за него уже признанных военных преступников.
Мне кажется, это плохо говорит о нашем правосудии.
Ну а общение с гражданским обществом в стиле "не твое, быдло, дело", не ведет к росту патриотизма и доверия к власти.
А.Б.
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приятель покойника написал 22.09.2022 12:07
житель временно оккупированных Курил написал 22.09.2022 11:51
Тут что-то не то. Кто-то не договаривает что-то.
Бараш написал 22.09.2022 11:34
Вот ответ на ваши вопросы и искреннее пожелание всех украинцев россиянам ...
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https://www.youtube.com/watch?v=MZZAmwXPbok
https://www.youtube.com/watch?v=cdEEffF7_rU