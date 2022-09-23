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Московский листок

Глава Еврокомиссии пытается gоказать эффективность своей политики по украинскому вопросу

Опубликовано 23.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Глава Еврокомиссии пытается gоказать эффективность своей политики по украинскому вопросу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК полагает, что Российская Федерация намерена «стереть Украину с карты мира», и пообещала, что Евросоюз будет стоять на стороне Киева, с оружием, финансовой помощью и санкциями. 

Фон дер Ляйен утверждает, что «это война, чтобы стереть Украину с карты мира, это нападение на наш мировой порядок». 

Глава ЕК утверждает, что санкции «очень эффективны». По мнению Еврокомиссии, «российская финансовая система находится в реанимации, а промышленность разорвана в клочья».

***

Мне казалось, что санкции вводились, чтобы заставить РФ прекратить боевые действия на Украине...

Но, если верить главе ЕК, то хотя «российская финансовая система находится в реанимации, а промышленность разорвана в клочья», война все равно продолжается. Так ради чего столько мучений?

К тому же в клочья разоравана именно европейская промышленность, падение производства в энергоемких отраслях которой достигает абсолютно кризисных цифр, а евро вапервые с момента введения этой валюты уступил доллару.

Ну и про "стереть Украину с карты мира" - зачем же такое непроверенное враньё?

Это на карте мира впервые в своей истории Украина появилась с легкой руки правительства РСФСР, а раньше это были просто несколько губерний Российской империи. И несколько губерний в Австро-Венгрии. И Европа в то время яростно сопротивлялась таким изменениям на карте...

И когда объединенная Европа пришла на Украину вместе с Гитлером, то она первым делом уничтожила эту советскую украинскую государтвенность, образовав на ее месте протекторат.

И снова, уже СССР не просто восстановил эту государственность, но и добился вхождения Украины в ООН как равноправного члена.

И сейчас, конечно, следовало бы на территории донбасских республик и присоедниннных областей восстановить УССР, законного члена ООН. И занять Харьков - первую столицу Советской Украины.

Но этого, конечно, не дождаться ни от Путина, ни тем более от Урсулы... Им в Европе нужна Украина, которой никогда не было.

И, надеюсь, не будет...

А.Б.



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