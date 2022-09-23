Депутаты Госдумы РФ, заявившие о готовности стать участниками спецоперации на Украине

После объявления частичной мобилизации некоторые депутаты Госдумы РФ заявили о готовности стать участниками спецоперации:

Станислав Наумов из Челябинской области. Экс-замглавы Минпромторга РФ, челябинский депутат Госдумы от ЛДПР заявил, что готов отправиться в зону спецоперации в рамках указа о частичной мобилизации. Он сказал: «Если я нужен МО РФ — я заключу любой контракт, на любых условиях».

Олег Голиков из Челябинской области. Челябинский депутат Госдумы от ЕР сообщил, что готов отправиться в российскую армию. Он говорит: «Несмотря на то, что мне больше 50 лет, я готов встать в строй. Это долг всех дееспособных мужчин России, которые должны защитить свою Родину и свою семью».

Юрий Швыткин из Красноярского края. Депутат Госдумы и представитель ЕР подал заявление на мобилизацию. До политической карьеры он окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного командного училища, после чего с 1986 года по 1992 год служил в десантной разведроте.

Александр Ильтяков из Курганской области. Депутат Госдумы от Курганской области готов пойти в армию, если призовет страна. По его словам — он мобилизован с самого детства: «Когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован».

Ирина Ивенских из Пермского края. Депутат Госдумы от Пермского края обратилась к спикеру российского парламента Вячеславу Володину с запросом согласовать ее поездку на Донбасс. Политик заявила о своем желании оказывать психолого-педагогическую помощь образовательным учреждениям в ЛНР и ДНР.

Екатерина Стенякина из Ростовской области. Депутат Госдумы после выступления президента записалась на сестринские курсы. Она говорит: «Приняла это решение сразу же после обращения Президента. Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит и буду стараться всеми силами помочь моей стране!».

Николай Брыкин из Тюменской области. Тюменский депутат Госдумы от ЕР сообщил, что готов лично поучаствовать в военной спецоперации РФ на Украине. С таким заявлением парламентарий выступил после объявления в России частичной мобилизации. Он сказал: «Я всегда готов!».