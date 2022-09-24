Терпеть маленький бизнес чиновников - наш патриотический долг?

В наше, сами понимаете насколько трудное и ответственное время, когда весь народ частично мобилизуется для большой российской спецоперации, власти Ростова-на-Дону тоже не стоят в стороне. Они тоже проводят спецоперацию. Только свою. Малую.

Продолжается выживание из дома жильцов с Кривошлыковского 4. В доме с первого сентября нет газа, электричества и воды. Тепла, по заверению администрации города, тоже не будет.

19 сентября 2022 г. у здания Правительства Ростовской области прошёл, организованный Натальей Оськиной (депутат гордумы Ростова от КПРФ), одиночный пикет в защиту жильцов с Кривошлыковского 4. Полиция тотчас взяла с Оськиной объяснительную.

А чуть раньше, 14 сентября, группа жильцов дома на Кривошлыковском 4 при поддержке депутата Натальи Оськиной (КПРФ) и московских коммунистов (ОКП-Рабочий компас) навестила генпрокуратуру РФ. Жильцы отнесли жалобу на всё происходящее в доме. Брал ли следственный комитет объяснительную с ростовских властей - автору материала неизвестно.

За что же обесточили жильцов? Вопрос интересный! Отвечая на него, власти путаются в показаниях. В качестве причин называлась аварийность дома - указано в распоряжении первого заместителя главы города г. Овчинникова. Про роковую трещину переменной опасности, то достойную многолетнего игнора, то начинающую стремительно угрожать жизни жильцов, поговорим чуть ниже.

А на недавнем заседании «круглого стола» в Законодательном собрании Ростовской области некий Шморгун из горадминистрации заявил: «Впереди отопительный сезон и все понимают, что если дом начать отапливать, то начнётся динамика расхождения стен. В связи с этим дом был отключён от всех коммуникаций».

(Вау! Вот как дома от разрушения трещинами надо защищать — отключить воду и свет, поставить в холод и никакого капремонта не нужно, будут стоять как новые. Наверное, скоро коммунальщики всей РФ возьмут такой способ на вооружение).

Кстати, о капремонте. Та трещина, которая по мнению властей угрожает дому, зияет в нём более 10 лет. И всё это время жильцы писали письма во все инстанции, требовали капремонта и только в 21-м году дом поставили в очередь на капремонт. И в том же году объявили, что дом авариен (причины не очень ясны, если не учитывать, что за домом начали строится небоскребы, а участок, на котором дом стоит был, нужен застройщику под прокладку коммуникаций).

Первый раз от людей потребовали расселяться 31 января 2022 г. Им объявили, что в полном соответствии с новым законом об эвакуации, они должны переехать на Улановский 15. Пригрозили административной ответственностью в случае отказа. Что такое дом на Улановском, куда жильцов постоянно стремятся упихать, начиная с 31 января?

«...Размещение там по принципу - жил в трёхкомнатной квартире, тебе дают 18-метровую однокомнатную. Шесть квадратных метров на человека есть? Живи и радуйся. Причём, требование подкреплялось отключением коммунальных услуг. В итоге жители категорически отказались эвакуироваться, увешали здание плакатами, поставили заградительный пост (не давали отрезать от дома газ), а также обратились в прессу и к депутатам (их проблемой занялись депутаты от КПРФ Евгений Бессонов (Госдума) и Наталья Оськина (Гордума Ростова). Скандал получился мегагромкий. В итоге власти даже сдали назад. Услуги пришлось включить. Даже предложить компенсацию за жильё. Только вот компенсация не понравилась жильцам.

Почему? Всё очень просто. Чиновники заявляли, что платят по 90 тыс. рублей за метр. На самом деле предлагали больше 80 тысяч, но меньше 90. И главное, как признал на «круглом» столе тот же Шморгун:

«Мы не можем купить помещения для переселения. Потому что цена на рынке сильно возросла. За 84,5 тысячи рублей

за квадратный метр, которые нам утвердил Минстрой РФ, ни застройщики, ни обычные граждане не хотят участвовать

в наших конкурсах. Реальная цена на рынке за квадратный метр сейчас — свыше 100 тысяч рублей» — пояснил Шморгун.

Видимо, осознав этот факт, городские власти стали дополнять свои иски. Теперь, помимо требования передать жилье за компенсацию, внесено требование выселиться. Видимо, власти подразумевают, что нужно будет выселиться и ждать компенсацию. А сколько? Ростовские погорельцы вот три года ждали. А если бы не протестовали – не дождались бы вовсе.

Тем не менее, от жильцов всё равно требуют переселиться. Видимо, в маневренный фонд. Причём, навечно. В подтверждение этих требований на жильцов подали в суд. Однако затем городские власти передумали, и не дожидаясь решения суда, снова (с 1 сентября) отключили дом от всех коммунальных услуг.

На этот раз скандал получился не менее громким, но ростовскую элиту никто не одёрнул. Автор материала не знает - почему. Но допускает, что данный вопрос решал кто-то, кто мудрее его. Возможно, в этом есть какая-то государственная мудрость, неведомая автору письма. Возможно, кто-то решил, что обеспечить лояльность элит – это государственная необходимость для спасения РФ. Что если наши родные региональные элиты не подкармливать по максимуму, возмещая утерянное за рубежом – они обидятся, перестанут работать духовными скрепами и перейдут на сторону Украины.

Так что терпеть маленький бизнес чиновников — наш патриотический долг? Наш маленький вклад в мобилизацию?

Автору материала очень хотелось бы верить, что он ошибся.