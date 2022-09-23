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Московский листок

Референдум о расширении России готовится без ее участия?

Опубликовано 23.09.2022 автором в разделе комментариев 0

украина путин референдум
Референдум о расширении России готовится без ее участия?

Как я понимаю, голосовать о вхождении в РФ будут бывшие области Украины, как с Крымом было... Тяп-ляп, Крым наш. Но там хоть референдум был бесспорный. А тут прямо во время боевых действий...

С Крымом, кстати, явно поторопились - достаточно было сначала признать. А с Донбассом ровно наоборот - 8 лет не признавали... А надо было.

Александр Ходаковский пишет: "есть ещё одна новость, которая уходит на фоне мобилизации на второй план: Россия станет больше. Возвращение русских земель и русских людей - это то, о чем говорили и чего желали многие, если не большинство россиян, но желали тогда, когда это произошло бы без их непосредственного участия - как с Крымом".

"Многие, если не большинство" - ключевая фраза! А если многие, но не большинство?

И почему россиянам сообщает о том, чего они хотели - не россиянин?

Ну так и на этот раз меня никто не спрашивает, хочу ли я присоединять Херсонскую область к России. Ходаковского спрашивают, наверно, а меня нет. Население РФ в референдуме, насколько я понимаю, не участвует.

В отличие от мобилизации - там тоже не спрашивают, но участвуют все.

Это к примеру, приедут к тебе близкие родственники, допустим, из Казахстана, и сообщат - мы решили с тобой воссоединиться, в твоей квартире. Проголосовали - все нормально, единогласно. Будешь спать на диване...

Почему-то кажется, что присоединение новых территорий - это всегда хорошо. А на самом деле не всегда. Вот, Аляску присоединили, а удержать не смогли...

Или присоединение к СССР Западной Украины на финал точно благом не было, сейчас это видно.

В общем, так получается, что неграждане РФ имеют больше прав в отношении российской территории, чем ее граждане. Их, пусть формально, но спрашивают. Нас - нет.

 



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