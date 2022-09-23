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Московский листок

В сети появились фальшивые мобилизационные списки

Опубликовано 23.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
В сети появились фальшивые мобилизационные списки

На фоне объявления частичной мобилизации в сети начали распространять фальшивые базы с персональными данным людей, которых якобы призовут на службу.

В основном они скомпилированы из старых утечек информации, которые происходили в том числе после начала военных действий, и содержат множество ошибок. За последние две недели информация об утечках баз стала появляться в сети на 70% чаще, чем летом, и, по оценке экспертов, число таких инцидентов будет только расти.

В общем, не будьте дураками, не ведитесь на развод.

Кстати, до того момента, как вам не вручили повестку под роспись, вы не считаетесь уклоняющимся от призыва. Так что - не уклоняйтесь! Ну вы поняли...

 А.Б.



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