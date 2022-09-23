Вашингтон не считает необходимым ограничивать в визах всех россиян

В качестве наказания за действия РФ на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима, - сказал он. - Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян - это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить".

Эта позиция в корне отличается от позиции как европейских стран, так и Евросоюза в целом. Там уже перекрывают не только выдачу виз всем россиянам, но и въезд в ЕС из России по уже имеющимся визам.

В чем тут дело?

В том, что США, использует конфликт на Украине, чтобы нанести ущерб экономике Евросоюза, уже не секрет. Как не секретом является выведение из под удара ближайшего европейского союзника США - Британию, которая из ЕС вышла. Откровенно плюет на ЕС и старейший член НАТО, но не принятая в ЕС Турция.

Вот и с визами - туристическая отрасль в восточноевропейских странах рушится, а билет в Стамбул стоит 100 тысяч, причем все раскуплены до конца октября...

А.Б.