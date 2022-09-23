2% россиян имеют шенгенскую визу

При этом загранпаспорт оформили 29% граждан нашей страны.

Ничего из перечисленного нет у 70% соотечественников, — пишет ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Из него следует, что 77% жителей России не выезжали за границу за последние пять лет.

Наибольшее число виз есть у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — каждый десятый россиянин в этих городах имеет шенген.

23% опрошенных, которые имеют загранпаспорта, за пять лет выезжали в Турцию, Германию, Италию, Абхазию.

То есть даже теоретически выехать из страны имеют возможность меньше трети граждан, остальные полностью во власти внутренней политики.

Сегодня каждый четвертый украинец покинул страну - в случае чего, россияне таких шансов не имеют даже теоретически. Только 29 процентов имеют шанс пересечь границу даже в безвизовом направлении, например, в Казахстан или Армению.

Впрочем, около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами, говорится в исследовании Росстата об условиях жизни в стране.

Среди многодетных семей 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация. А многодетные семьи - едва ли не основной источник для мобилизации.

Уровень газификации в России по итогам 2021 года достиг 72% - то есть мы отапливаем всю Европу (кстати, газификация на Украине 100 процентов), а сами на треть сидим без собственного газа...

Ну а вы говорите - загранпаспорт...

А.Б.