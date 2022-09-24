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Московский листок

Феллини и хоккей

Опубликовано 24.09.2022 автором в разделе комментариев 0

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Феллини и хоккей

Ещё один пример блестящей спортивной документалистики - «Горящий лёд» китайского режиссёра Лю Ханьсяна. Автор прослеживает спортивное и личностное взросление троих девятилетних нападающих пекинской юношеской любительской хоккейной команды, мечтающих попасть в профессиональный спорт.

Несмотря на то, что картине предпослан эпиграф - цитата из пользующегося колоссальным уважением в Китае Нельсона Манделы о роли спорта, способного изменить мир и подарить надежду, - автор уделяет общественной миссии спорта крайне мало внимания: мы практически ничего не узнаем о командном духе, столь ожидаемом, коль скоро речь идет о китайском социуме, о спортивной чести страны, о роли государства в воспитании юных хоккеистов.

Для режиссёра детский хоккей - прежде всего спорт индивидуальных достижений, предмет заботы самого маленького хоккеиста и его семьи, помогающей юному спортсмену встать на ноги и определиться с жизненным выбором. Хоккей в фильме выглядит как спорт элитарный, крайне недешёвый, засасывающий, как воронка, целиком без остатка. После объявления о том, что в 2022 году принимать зимнюю Олимпиаду будет Пекин, в стране начался настоящий хоккейный бум - никогда не бывший хоккейной державой Китай засылает своих молодых форвардов в Хабаровскую хоккейную школу, в Стокгольм, в Торонто… 

Три основные сюжетные линии - три спортивные и семейные истории, которые автор проживает вместе со своими героями на протяжении нескольких лет. Разные социальные ситуации в семьях - разные условия для обучения - разный психологический климат дома и на тренировке. Автор, не стараясь залакировать действительность, без обиняков говорит о социальных проблемах, мешающих полноценному развитию хоккея, например, о пока не преодолённой неравномерности развития китайских регионов («мы с северо-запада, у нас возможностей меньше, чем у других»), о социальной дифференциации, не изжитой в социалистическом обществе, о разных траекториях развития ребёнка. 

Кэтрин Макгилврей сняла необычный по замыслу и форме «фильм в фильме» - причудливый сплав художественной литературы, анимации, документального и игрового кино «Феллини и тень»: попытка исследования взаимосвязи творчества великого итальянца и аналитической психологии Карла Густава Юнга. Те, для кого такая связь неочевидна, убеждаются в её наличии сразу, с первых кадров, - автор не подвергает свои выводы ни малейшему сомнению. Отталкиваясь от «Книги сновидений» и других биографий гения кино, автор проводит нас по таинственному миру его творческого бессознательного при помощи вымышленного образа женщины-режиссёра (в её роли - португальская актриса Клаудия Тейшейра), которая якобы собирается снимать о Феллини кино и находится в процессе сбора материала. Помогают ей в этом люди, которые были близки Феллини духовно - его ближайший соратник, друг, единомышленник, режиссер и сценарист Джанфранко Анджелуччи, разделивший с Феллини не только удовольствия творческого подъёма, но и тяжесть кризисов, психоаналитик Кристиан Гейяр, внук самого Карла Густава Юнга, у которого Феллини снимал виллу в швейцарском Сьоне и прочие персонажи, редко появляющихся в многочисленных кинобиографиях итальянского гения. Режиссёр использует сохранившиеся записи голоса самого Феллини, перемежая их с искусственно сгенерированным «голосом женского начала» - Анимой, переплетая мемуарные воспоминания и сны, рисунки и кадры из фильмов, фотографии и кинохронику. Примечательно, что автор отказывает Джульетте Мазине, которую сам Феллини называл своим alter ego, быть той самой таинственной Анимой, - она была его ближайшим спутником на Земле, а не в мире грёз и сновидений. 

Примечательно, что вышеупомянутый Джанфранко Анджелуччи, приглашённый на ММКФ и не сумевший прилететь из-за проблем с логистикой, на онлайн-пресс-конференции назвал своё участие в Московском кинофестивале «огромной честью и редкой удачей». 



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