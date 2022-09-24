За 30 лет народ не стал жить лучше

Российские каналы телевидения, радио как под копирку рассказывают о событиях в России и за её пределами. Например, О.Скабеева несколько раз предлагала телезрителям посмотреть процесс прибытия в Москву бывших пленных с Украины. И само телевидение показывает без перерыва поток несчастных 55 человек, которые находились в плену на Украине. Можно подумать, что из транспортного самолёта выходит тысяча человек. И при этом Украина готовится к наступлению не только на своей территории, но и на территорию России. Событие неординарное, но разве при проведение специальной военной операции предусмотрено попадание в плен? И ведь обменяли ещё не всех.

Складывается впечатление, что при разработке специальной операции многое не было предусмотрено. И здесь вина ложится именно на военных самого высокого ранга. Гражданский человек мог поставить только задачу, а военные разработать план её выполнения.

Президент проводил совещание с военными и телевидение впервые за семь месяцев показало нашего строителя, который занимает должность министра обороны. По его мнению за весь период ведения специальной операции наших военных погибло 5963 человека. А сколько раненых, которые не смогут больше принимать участие? Может не надо было в феврале вводить войска, а подготовиться основательно с большими силами и пройти Украину до границы с Польшей. При этом Запад и США не смогли бы за такой короткий период напичкать Украину вооружением. "Шапками закидать не получилось".

Каждый день ведущие нашего телевидения обсуждают сложившееся положение на Украине. 22 - го интересный разговор получился на передаче у В.Соловьёва Один собеседник рассуждая о малой мобилизации заговорил о справедливости, о том что призывные 300 тысяч обученных военных будут на подконтрольной территории выполнять полицейские функции. Другой собеседник здесь же говорит о том, что Украина подготовила 600 тысяч военных, которые будут противостоять военным России и двум бывшим республикам. Значит 300 тысяч наших бойцов будут использованы в военных действиях против ВСУ.

Хороший монолог выдал С.Килинкаров и в этом он не одинок. По его мнению политика настолько изменилась, что возврата к прежней жизни не будет. Лучше не будет. Неужели так и будем жить в нищете, не имея собственного мнения?

Далее разговор зашёл о воспитании. Конечно воспитание это процесс всей жизни человека и он начинается в домашних условиях, потом в детском саду, школе, вузе или на улице. И тут В.Соловьёв высказал правду, которую ждал народ все 30 лет, но так и не дождался. Поэтому после объявления частичной мобилизации на самолёты нет ни мест , ни билетов и самое интересное, что аэрофлот сразу повысил цену - такая прошла информация на телевидении. Видно молодёжь побежала за пределы страны. А В.Соловьёв напомнил, что в стране нет идеологии. Так на чём воспитывать молодёжь и главное кто будет воспитывать? В школах от воспитания отказались по причине загруженности преподавателей. Осталась улица. Она так быстро и надолго затягивает молодое не окрепшее духом поколение, что родители не могут справиться со своими чадо. Наркотики, нищета, ночные тусовки с доступными девочками делает молодого человека безвольным, слабым здоровьем и равнодушным ко всему происходящему кроме денег.

С.Шойгу, оправдывая частичную мобилизацию, доложил народу, что в России 25 миллионов молодых парней, призывного возраста. А сколько не годных к службе по состоянию здоровья? Да и перспективы нет. Медицина не справляется с выявлением недугов по причине прошедшей и продолжающейся оптимизации. Вопрос ошибок и даже развала здравоохранения совершённых при проведении оптимизации не стоит на повестке дня, недели, года в правительстве. Родители больных детей через телевидение просят народ скинуться на лечение. Но ведь в России медицина для народа бесплатная. Как понимать? Ни чиновники, ни олигархи людей не слышат, ни даже депутаты.

И вот с 23 сентября начинаются референдумы в Херсонской, Запорожской областях республиках Донецкой, Луганской по присоединению к России. Но ведь президент объявляя специальную военную операцию на Украине сказал, что цель этой операции сохранить жизнь людей в Донецкой, Луганской областях, где народ 8 лет подвергался издевательству со стороны нацистов и бандеровцев Украины. Фактически они проводили почти ежедневные обстрелы, разрушая инфраструктуру и убивая людей. Сейчас обстрелы прекратились? И больше люди не гибнут и больницы, детские сады, школы функционируют свободно? Стало неспокойно даже в областях России, которые расположены на границе с Украиной. Можно предположить, что у России на данный момент не хватает войск и современного вооружения. Почему бы не подавить те точки, с которых почти ежедневно обстреливаются Донецк, Луганск, Херсон. Плохо вояки продумали операцию, в том числе и министр обороны. Жаль, что он не прошёл стажировку в Сирии. Ему бы это пригодилось.

Волеизъявление в республиках и некоторых областях началось и продлится почти 5 дней. Конечно срок продлили ввиду военного положения и приняли опыт России, который сами россияне не приняли. Это показало выборы 11 - го сентября. Более 50 % избирателей вообще не пришли на выборы. А теперь избранники, а они как правило от партии власти, будут выступать от имени большинства, хотя многие избранники вообще нигде и никогда не выступают даже в Государственной думе.

Всего в России действуют более 91 тысячи депутатов всех уровней. Целая армия, а экономика практически доживает последние годы. За 30 лет народ не стал жить лучше. Да, по требованию президента многие семьи особенно с детьми получают от государства пособия на детей, растёт минимальный и прожиточный уровень. Однако зарплата и безработица способствуют нищете. Принятые меры не способствуют увеличению населения, что для России может оказаться смертельной дозой. Кто же будет охранять границы и содержать такую территорию?

А что же коммунисты? Как они себя чувствуют в этой обстановке? Очень даже хорошо. Председатель ЦК выступил на первом заседании осенней сессии. "Я ещё раз настаиваю на том, чтобы мы внимательно прочитали недавнее выступление президента на Восточном экономическом форуме. Я обсуждал с ним проблемы, сформулированные в этом выступлении. Он обозначил четыре принципиальные задачи". Нет смысла напоминать эти задачи. А как на счёт Программы, которую Зюганов продвигал несколько лет? Всё ушло в песок. На колу мочало, начинаем сначала и цветочки не забудьте и дальше возлагать.