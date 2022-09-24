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Московский листок

Путин задался вопросом, сколько в России смогут летать на иностранных самолетах

Опубликовано 24.09.2022 в разделе комментариев 0

самолет авиапром
Путин задался вопросом, сколько в России смогут летать на иностранных самолетах

Путин задался вопросом, сколько в России смогут летать на иностранных самолетах, находящихся в лизинге, и отметил, что через год-два-три нужны будут российские двигатели для авиационной отрасли.

"Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот закрыли, Минтранс оставил на территории России те машины, которые были взяты в лизинг, просто оставили и все, потому что посчитали это правильным", - сказал он на встрече с руководителями инженерных школ и их индустриальными партнерами.

"Мы на них летаем. Но сколько мы на них будем летать еще? Год-два-три. К тому времени нам уже свои машины - они у нас есть - но их нужно тиражировать - а). И б) - улучшать по качеству. В том числе и прежде всего по двигательным установкам", - добавил Путин.

***

Мудрому руководителю, который обнаружил, что мы давно летаем на чужих самолетах, не доложили, что 3 года для современного авиастроения - это ни о чем. Сроки создания новых самолетов сейчас исчисляются уже десятками лет. Увы.

Путин у власти уже скоро 23 года, и еще за несколько лет до его прихода на президентский пост вышел подробный доклад академика С.Ю.Глазьева о проблемах авиастроения в России. Весь смысл доклада был в том, что либо Россия сохраняет собственное авиастроение в достаточных объемах, либо теряеит суверенитет, потому что при наших пространствах мы просто обречены на широкое использование именно авиационного транспорта. 

Глазьев был советником президента, наверняка Путин с этим докладом когда-то знакомился. Но выводов, увы, не сделал...

А сейчас, когда нас выкинули из международной кооперации в области авиастроения, шансов обойтись без собственной авиационной индустрии у нас просто нет. Страна такая, 80 процентов территории как в песне - "только самолетом можно долететь".

Поздний Ельцин это понимал, когда поручил правительству Примакова-Маслюкова создать на основе корпорации "МиГ" авиационный "чеболь", способный выпускать все виды авиационной техники. Сменившие его вскоре Путин закрыл вопрос и сделал ставку на концерн "Сухой" в военном авастроении и лизинг в гражданском.

В военной сфере известно: мы до сих пор не имеем полноценного истребителя пятого поколения, хотя в момент поручения "Сухому" приступить к разработке нового истребителя в ангаре ЛИИ имени Громова уже стоял летавший прототип истребителя пятого поколения миговской разработки. Его просто бросили.

Гражданское самолетостроение - просто бросили, изготовив в короткие сроки "Суперджет", 70 процентов комплектующих к которому были иностранными.

Это не говоря уже обь альтернативных вариантов воздухоплавания, от дирижаблей, которые могли бы взять на себя массовые грузоперевозки в труднодоступных районах, до экранопланов, которые могли стать асимметричным ответом на укрепление авианосного флота США и стран НАТО, и также взять на себя часть гражданских перевозок в регионах, где нет ни дорог, ни аэродромов.

Ничего из этого сделано не было. От слова "совсем".

А сейчас - ну очень интересно, как это за три года оснастят отечественные самолеты отечественными двигателями, чего не смогли сделать за 20 лет. 

Кто это будет делать, для начала? Может, разгромленный "Салют"? Или "Пермские моторы", чье развитие надолго затормозил миноритарный акционер "Пратт и Уитни"? Кто?

Да, и где аэродромная сеть для массовых перевозок? Она была, но еще при раннем Путине почти вся была ликвидирована. На сегодняшний день в России всего 254 аэропорта - столько насчитывает всего один штат США - Аляска.

А.Б.



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