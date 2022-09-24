Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Референдум о расширении России готовится без ее участия? https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Глава Еврокомиссии пытается доказать эффективность своей политики по украинскому вопросу https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В сети появились фальшивые мобилизационные списки https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Вашингтон не считает необходимым ограничивать в визах всех россиян https://forum-msk.org/material/news/1... 5 2% россиян имеют шенгенскую визу https://forum-msk.org/material/news/1...