Кирилл Украинцев. Позорное следствие движется к суду

19 сентября 2022 года Савеловский районный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО Кириллу Украинцеву до 19 октября.

Напоминаем, Украинцев - лидер профсоюза курьеров, брошенный за решетку СИЗО по дадинской статье (212.1. — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Привлекли его за то, что освещал в инете сходы курьеров и водителей (чьи трудовые права были нарушены). Следствие расценило это освещение, как нарушение правил организации публичного мероприятия.

В настоящее время следствие закончилось, вскоре состоится суд. Особо отметим, следствие всячески мешало защитнику Украинцева ознакомиться с делом (возможно, стеснялось своей крайне грубой работы — А.З.) Данное безобразие прекратилось только после депутатских запросов (Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Сергея Обухова).

«Статья 212.1. УК РФ - это неоднократное нарушение в проведении публичных массовых мероприятий. То есть, у нас есть административная статья 20.2, предусматривающая нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий. Наше исполнительные и законодательные власти решили, что было бы неплохо, если бы всё это превращалось потом в уголовку. Собственно, что они и сделали. В 14-15 году было принято достаточно ужасных законов и этот закон в том числе.

Почему эта статья не должна существовать? У нас есть уголовный кодекс, он предусматривает ответственность за определенные преступления. Эта статья предусматривает ответственность за уже совершенные деяния, за которые человек уже получил наказание (штраф или административный арест). Причём, у нас районные суды административку выписывают очень легко, прямо на пустом месте, а вот когда возбуждается уголовное дело и эти административки ложатся в документы уголовного дела, здесь уже начинается сложность с их отменой», – комментирует происходящее известный правозащитник Эдуард Рудык.

Такие дела.