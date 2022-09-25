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Московский листок

Вивальди на фоне канонады

Опубликовано 25.09.2022 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Вивальди на фоне канонады

Ещё одна документальная «педагогическая поэма» - попавшая в фестивальный конкурс дебютная работа студента ВГИКа Никиты Сташкевича "Квартет".

В Донецке под постоянным звуковым сопровождением из обстрелов и снарядных разрывов занимается детский скрипичный квартет. Сцены занятий большеглазых маленьких скрипачей с учительницей Ларисой Шевелюк перемежаются кадрами боёв с закадровым солдатским матом, разрушений, пожаров, плотных артиллерийских перестрелок. Вивальди на фоне канонады.

Детский квартет готовится к концерту в Москве - нам показывают и индивидуальные уроки, и групповые выступления коллектива, и через несколько первых минут фильма восприятию педагогического процесса уже не мешает постоянный аккомпанемент из «прилётов», взрывов, стрельбы. Пространные монологи учительницы, казалось, бы о творчестве и только о творчестве, и как бы намёком, впроговорку, - дочь Ларисы Юрьевны проходит реабилитацию в психиатрической лечебнице, не все умеют абстрагироваться от войны, заслоняться от неё. 

Кинокритики предвкушали антивоенный манифест - искусство восстаёт против войны, автор протестует против варварства, выражает пацифистскую точку зрения, занимает чёткую гражданскую позицию…

На кинопоказе набился полный зал народу. Автор, конечно, протестует, выражает и занимает, только один нюанс - фильм был снят в 2021 году, а это слегка меняет угол зрения, не так ли? Никита Сташкевич провел прошлое лето в военном Донецке - он предусмотрительно исключает возможность спекулирования трактовками увиденного, датируя практически каждый кадр, вплетая в видеоряд кадры бомбардировки украинской авиацией центра Луганска 2 июня 2014 года, - его позиция предельно ясна и недвусмысленна. Особое место в фильме занимают монологи детей. «Не надо выезжать на жалости, не надо давать нам фору, - говорит мальчик Артём. - Мы такие же, как все. Ну да, не повезло. Но скоро всё закончится, и будет мир».



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