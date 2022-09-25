Министр здравоохранения призвал декриминализировать врачебную деятельность

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность в стране. Его слова в эфире телеканала «Культура» передает РИА Новости.

По мнению Мурашко, врачей нельзя подвергать судебному преследованию: «Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики», — добавил он.

Министр отметил, что у врача не должно быть ощущения «даже какого-то страха» перед преследованием.

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Я в восхищении! Министр думает, как должен думать нормальный врач. Давно такого не было.

Биография Мурашко известна - он долго проработал в общей сети, причем в республике Коми, не самое приятное место для жизни, не самое простое для работы.

В нашей стране стали сажать, причем надолго, за врачебную ошибку. А в деле Сушкевич и Белой - и вовсе по оговору.

Таким макаром врачи просто будут бояться лечить - это говорит министр, открытым текстом. От себя добавлю - будут уезжать в другие страны, благо внутриполитическая обстановка способствует мыслям об эмиграции.

Тут еще на официальном уровне объявлено, что в первую волну мобилизации будет призвано 3 тысячи врачей. Процесс уже идет.

А куда они будут призваны?

Система организации и тактики медицинской службы в армии - на самом убогом уровне. Правда, на Украине все еще хуже, раненые и больные солдаты лечатся в учреждениях общей сети, если их туда успевают доставить. Это, конечно, способствует колоссальному росту безвозвратных потерь. Но в войсках ДНР и ЛНР тоже самое! В свое время, когда я пытался заикнуться об организации медицинской службы, меня даже слушать никто не захотел.

В российской армии медицинская служба, конечно, есть. Но и она действует по стандартам мирного времени. На фронте протяженностью более тысячи километров нет даже признаков поэтапной эвакуации, медицинской сортировки, разделения на госпитальные базы фронта и тыла, и так далее.

По ходу мобилизации, то есть при большом численном росте личного состава эта проблема станет определяющей в структуре потерь. Это сейчас можно довольно быстро оказаться в клинике в Донецке или даже Ростове-на-Дону, но уже из-под Запорожья быстро не получится. Где мобильные медсанбаты? Где санитарные поезда?

И главное - кем их комплектовать, если дойдут руки? Врачами, которые и в мирное время в группе профессионального риска?

Ну пошлите, что ли, Пригожина по тюрьмам, где врачи сидят, пусть в ЧВК своем эвакогоспиталь организует...

Анатолий Баранов