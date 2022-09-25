Почему Путин попросил отложить референдумы?

Вы это не пропустили? Сообщение агентства Интерфакс: «Путин попросил перенести референдум на юго-востоке Украины. По словам российского президента, это необходимо сделать, чтобы создать необходимые условия для диалога с киевскими властями».

Нет, не пугайтесь. Это не сегодняшнее сообщение, а старое... Аж от 7.05.2014. Хотя после того, как из российского плена были освобождены Калина, Редис, Фокс, Фрост и прочие хорошие люди, многие из которых украшены красивыми татуировками с чёрным солнцем, бегущим солнцем и прочими в древнегерманском духе, уже ничему не приходится удивляться.

Но тогда, если помните, в мае 2014-го, Владимир Владимирович на полном скаку, за считанные дни и часы до голосования в ЛНР и ДНР вдруг попросил его отложить. Цитирую то сообщение дальше: «Президент России Владимир Путин призвал представителей юго-востока Украины отложить намеченный на 11 мая референдум. Своё заявление он сделал после переговоров с действующим председателем ОБСЕ [президентом Швейцарии] Дидье Буркхальтером. По словам главы государства, Москва призывает юго-восток Украины пойти на этот шаг, «чтобы создать необходимые условия для диалога» с киевскими властями.

Провести диалог можно в форме «круглого стола», считает российский президент. «Недавно я разговаривал с федеральным канцлером ФРГ, и госпожа Меркель предложила организовать это в форме «круглого стола». Мы поддерживаем и считаем, что это хорошее предложение, и всячески будем способствовать такому развитию ситуации», — сказал он.

«Круглый стол — жидкий стул», — как гласила пословица ещё времён перестройки. Как там с диалогом? Диалог провели... в форме дырки от бублика. Что из этого вышло, кроме формулы «восемь лет бомбили Донбасс», над которой ныне нещадно глумятся и издеваются нацистские уродцы, и более 14 тысяч убитых за это время? Кажется, ничего и не вышло.

Так зачем понадобилось всё это делать тогда — просить отложить референдум, не признавать его результаты, когда он всё равно был проведён? Говорят, г-н Бухгалтер или как его там из Швейцарии привёз какую-то Страшную-Ужасную Главную Буржуинскую Тайну и победоносно выложил её на стол в Кремле в качестве непобиваемого козыря. После чего в Кремле уже не оставалось никакого выбора, кроме как пойти на попятный. Все обратили внимание, каким печальным и поникшим выглядел Наше Всё после встречи с Буркхальтером, и каким воинственным и бодрым, как хищная птица, выглядел его собеседник. Не знаю, может быть, и так, а может быть, и нет, Буржуинскими Тайнами не владею. Но ясно, что жители Донбасса, увидев судьбу Крыма, прошедшего в РФ как по маслу, воодушевились и решили, что «могут повторить». Но не тут-то было.

Автору этих строк могут попенять: ах, какой же вы, батенька, злопамятный! Ну, подумаешь, 8 лет бомбёжек и 14 тысяч убитых. То ли ещё в истории бывало! Ведь нынче новая страница истории открыта. Как говорил герой Нашего Всего (того, который был Александр Сергеевич):

Теперь не время помнить,

Советую порой и забывать.

Увы, благодетельными провалами в памяти пока не страдаю — помню, к сожалению. А зачем вспоминать? А вот именно затем, чтобы понять, что даже если лидеры правящего буржуазного класса борются с тем, с кем и надо в данный момент бороться, то рассчитывать на их твёрдость, надёжность и последовательность в этом ни в коем случае не приходится. Каждый день и каждую минуту они готовы пойти на попятную, если на них поднажмут или, наоборот, их чем-то соблазнят.

Тот, кто вдумается в эти простые факты, поймёт, как прав был В.И. Ленин, который даже в августе 1917 года, когда Керенский и его войска били корниловцев и Корнилова, писал, что хотя бить Корнилова вместе с ними надо, но вот поддерживать Керенского — ни в коем случае нельзя. Наоборот, долг большевиков — разоблачать его слабость.

Теперь эта простая ленинская мысль, кажется, понятна?