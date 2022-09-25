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Московский листок

Мир всерьез обсуждает обмен ядерными ударами

Опубликовано 25.09.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Мир всерьез обсуждает обмен ядерными ударами

Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России.

По мнению телеведущего, такие призывы говорят о невменяемости их автора.

"В ответ на слова Путина правительство Украины призвало к немедленному ядерному нападению на Россию, которое, без сомнения, привело бы к немедленному уничтожению Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, гибели десятков миллионов американцев. <...> Здравомыслящие люди не говорят так, никогда". Такер Карлсон, телеведущий Fox news.

Тут важно, конечно, не что сказал или не сказал тот или иной сумасшедший, а то, что данный вопрос вообще обсуждается в публичном пространстве с участием статусных персон и на полном серьезе.

Сейчас много говорят о коллективной ответственности, но есть еще и вопрос коллективного помешательства. Вроде бы каждый в отдельности выглядит нормальным человеком, а собравшись в кучу - становятся полным дурдомом на выезде...

Они ведь и правда нанесут ядерный удар...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Re написал 25.09.2022 11:00
Подоляк не может нанести ни превентивного, ни ответного ядерного удара. У Украины нет ядерного оружия. Из лидеров стран, обладающих ядерным оружием, о превентивном ударе постоянно рассказывает только один. И этот момент автора статьи вообще не беспокоит. Он же у нас "нейтрал".
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