Граждане РФ отказались от покупок одежды и техники в пользу продуктов

Из-за эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, зато чаще ходили за продуктами. Такие данные содержатся в исследовании ресурса «Платформы ОФД».

Продажи одежды и обуви заметно упали весной: после ажиотажного спроса в начале года, в апреле и мае снижение покупок в штуках составляло 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

Исходя из данных «Платформы ОФД», сегмент, в котором потребители наращивают объём покупок, хоть и стараются покупать товары дешевле — это продуктовые магазины.

Это я и по себе скажу, покупаю в последнее время одни продукты. Тут даже не в деньгах дело - просто про обновление гардероба как-то не думается... Да и между блендером и бронежилетом выбор как-то сам собой напрашивается.

Помню, в начале 2014-го года даже на автозаправках в южном направлении стали продавать армейские котелки, фляги, камуфляж и даже каски...

А.Б.