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Московский листок

Путин дал студентам вузов и колледжей отсрочку от мобилизации

Опубликовано 25.09.2022 в разделе комментариев 0

путин указ
Путин дал студентам вузов и колледжей отсрочку от мобилизации

24 сентября Путин подписал указ, отсрочку от мобилизации получат студенты очной и очно-заочной форм обучения по программам среднего профессионального и высшего образования.

Отсрочка относится только к учащимся государственных образовательных организаций, если они получают образование соответствующего уровня впервые.

Указ президента имеет обратную силу – его действие распространяется на все правоотношения с 21 сентября, когда Путин объявил о мобилизации.

Вчера возвращался домой ночью - на улице, несмотря на дождь, толпа молодых людей возле общежития одного из столичных вузов. Спросил - боятся заходить в общагу, опасаются облавы на призывников.

И что толку армии от таких солдат, если честно? Представьте себе армию из одних Швейков...

 А.Б.



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