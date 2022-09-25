Путин дал студентам вузов и колледжей отсрочку от мобилизации

24 сентября Путин подписал указ, отсрочку от мобилизации получат студенты очной и очно-заочной форм обучения по программам среднего профессионального и высшего образования.

Отсрочка относится только к учащимся государственных образовательных организаций, если они получают образование соответствующего уровня впервые.

Указ президента имеет обратную силу – его действие распространяется на все правоотношения с 21 сентября, когда Путин объявил о мобилизации.

Вчера возвращался домой ночью - на улице, несмотря на дождь, толпа молодых людей возле общежития одного из столичных вузов. Спросил - боятся заходить в общагу, опасаются облавы на призывников.

И что толку армии от таких солдат, если честно? Представьте себе армию из одних Швейков...

А.Б.