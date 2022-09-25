Бывший нардеп Украины погиб в результате ракетного удара по гостинице

Два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники.
В здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России.
Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. Навряд ли он имел отношение к вооруженным силам...
Поскольку РСЗО HIMARS отличается высокой точностью поражения, то удар по гостинице навряд ли мог быть случайным.
А.Б.
|
|
Re написал 25.09.2022 10:53