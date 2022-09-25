Два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники.

В здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России.

Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. Навряд ли он имел отношение к вооруженным силам...

Поскольку РСЗО HIMARS отличается высокой точностью поражения, то удар по гостинице навряд ли мог быть случайным.

А.Б.