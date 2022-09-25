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Московский листок

Бывший нардеп Украины погиб в результате ракетного удара по гостинице

Опубликовано 25.09.2022 в разделе комментариев 1

украина ракеты
Бывший нардеп Украины погиб в результате ракетного удара по гостинице

Два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники.

В здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России.

Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. Навряд ли он имел отношение к вооруженным силам...

Поскольку РСЗО HIMARS отличается высокой точностью поражения, то удар по гостинице навряд ли мог быть случайным.

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Re написал 25.09.2022 10:53
Что ты несешь, Баранов? Какие "обычные гражданские"? Участники российской пропагандистской спецоперации "Референдум" отправились на встречу к Дугиной.
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